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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108562 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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6 марта, 17:12 • 145435 просмотра

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Эксперт дал прогноз развития рынка жилой недвижимости в ближайшие месяцы

Эксперт дал прогноз развития рынка жилой недвижимости в ближайшие месяцы

Киев  •  УНН

 • 6662 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Рынок жилой недвижимости сейчас активен, и до конца года ожидается рост продаж до 15%. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт по недвижимости Денис Седаков.

Он отметил, что продажи осенью на "первичке", в сравнении с летними месяцами, выросли.

"То есть, выросла активность покупателей и продажи - люди более активно закрывают сделки, переходят от размышлений к приобретению... Прогнозы такие: традиционная активность до Нового года. Ближайшие пару месяце будут живыми, не хуже. Это вообще традиционно самые активные месяцы. Мы планируем, что продажи вырастут еще процентов на 10-15% в сравнении с предыдущими двумя месяцами", - считает эксперт.

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Седаков также отметил, что интерес покупателей и дальше смещается в сторону новостроек.

"Мы видим также, что интерес смещается с вторичного на первичный рынок. Больше покупают на первичном. Даже новое, недостроенное. Соответственно ликвидность на "вторичке" снижается, квартиры на "вторичке" тяжелее продавать, чем раньше", - сказал эксперт.

Застройщики также подтверждают рост продаж. По данным застройщиков, продажи жилья на первичном рынке выросли на 25% по итогам третьего квартала 2018 года. Первичный рынок жилья пользуется большей популярностью, чем вторичный.

Способствует этому более высокое качество и комфортность жилья в новостройках, а также представление застройщиками финансовых инструментов, делающих возможным покупку жилья в рассрочку или же в кредит.

Например, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" предлагает инвестору рассрочку, ипотеку, а также скидки при условии стопроцентной оплаты. При приобретении квартиры в рассрочку, как пояснили в "Киевгорстрое", инвестору нужно оплатить только первый взнос - 30% от стоимости недвижимости, а остаток суммы распределяется до конца строительства. Срок выплаты рассрочки формируют по определенному графику, который предлагает застройщик для того, чтобы эффективно осуществлять строительство объекта и выполнять свои обязательства перед инвесторами. Также могут быть и индивидуальные графики выплаты рассрочки для клиента.

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