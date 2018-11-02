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Експерт дав прогноз розвитку ринку житлової нерухомості найближчими місяцями

Експерт дав прогноз розвитку ринку житлової нерухомості найближчими місяцями

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Ринок житлової нерухомості зараз активний, і до кінця року очікується зростання продажів до 15%. Таку думку у коментарі УНН висловив експерт з нерухомості Денис Седаков.

Він зазначив, що продажі восени на "первинці", у порівнянні з літніми місяцями, виросли.

"Тобто, зросла активність покупців і продажу - люди більш активно закривають угоди, переходять від роздумів до придбання... Прогнози такі: традиційна активність до Нового року. Найближчі декылька місяці будуть живими, не гірше. Це взагалі традиційно найактивніші місяці. Ми плануємо, що продажі зростуть ще відсотків на 10-15% у порівнянні з попередніми двома місяцями", - вважає експерт.

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Седаков також зазначив, що інтерес покупців і далі зміщується у бік новобудов.

"Ми бачимо також, що інтерес зміщується з вторинного на первинний ринок. Більше купують на первинному. Навіть нове, недобудоване. Відповідно ліквідність на "вторинці" знижується, квартири на "вторинці" важче продавати, ніж раніше", - сказав експерт.

Забудовники також підтверджують зростання продажів. За даними забудовників, продажі житла на первинному ринку виросли на 25% за підсумками третього кварталу 2018 року. Первинний ринок житла користується більшою популярністю, ніж вторинний.

Сприяє цьому більш висока якість і комфортність житла у новобудовах, а також подання забудовниками фінансових інструментів, які роблять можливим покупку житла у розстрочку або ж у кредит.

Наприклад, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" пропонує інвестору розстрочку, іпотеку, а також знижки за умови стовідсоткової оплати. При придбанні квартири у розстрочку, як пояснили у "Київміськбуді", інвестору потрібно оплатити лише перший внесок - 30% від вартості нерухомості, а залишок суми розподіляється до кінця будівництва. Термін виплати розстрочки формують за певним графіком, який пропонує забудовник для того, щоб ефективно здійснювати будівництво об'єкта і виконувати свої зобов'язання перед інвесторами. Також можуть бути й індивідуальні графіки виплати розстрочки для клієнта.

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