Экс-мэру Рубежного сообщили о подозрении в коллаборационизме – Офис Генпрокурора

Детали

По данным следствия, с 18 по 31 марта 2022 года Хортив фактически отстранил себя от выполнения полномочий Рубежанского городского головы и вступил в преступный сговор с российскими оккупантами и представителями "ЛНР". Он добровольно согласился возглавить оккупационную власть в Рубежном, нарушив требования Конституции и законов Украины.

Кроме того, экс-мэр, находясь в оккупированном российскими войсками и незаконными вооруженными формированиями Рубежном, во время личного приема граждан, вместе с представителями оккупационных войск и в интервью представителям государства-агрессора публично поддержал решение россии провести на территории Украины так называемую "специальную военную операцию".

Также Хортив поддержал действия рф и незаконных вооруженных формирований "ЛНР", направленные на захват территории Украины, а соответственно публично отрицал осуществление вооруженной агрессии против Украины. Он призвал к сотрудничеству с государством-агрессором, вооруженными формированиями, оккупационной администрацией рф под видом построения нового территориального образования, а также к непризнанию распространения государственного суверенитета на временно оккупированные территории Украины.

Руководитель Луганской областной прокуратуры сообщил о подозрении бывшему мэру Рубежного в коллаборационной деятельности (ч. 1, Ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Напомним

Четверо руководителей населенных пунктов Луганской области перешли на сторону российских оккупантов.