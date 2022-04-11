Ексмеру Рубіжного повідомили про підозру у колабораціонізмі – Офіс Генпрокурора

Деталі

За даними слідства, з 18 по 31 березня 2022 року Хортів фактично усунув себе від виконання повноважень Рубіжанського міського голови і вступив у злочинну змову з російськими окупантами та представниками "ЛНР". Він добровільно погодився очолити окупаційну владу в Рубіжному, порушивши вимоги Конституції та законів України.

Крім того, ексмер, перебуваючи в окупованому російськими військами та незаконними збройними формуваннями Рубіжному, під час особистого прийому громадян, разом з представниками окупаційних військ та в інтерв’ю представникам держави-агресора публічно підтримав рішення росії провести на території України так звану "спеціальну воєнну операцію".

Також Хортів підтримав дії рф та незаконних збройних формувань "ЛНР", спрямовані на захоплення території України, а відповідно публічно заперечив здійснення збройної агресії проти України. Він закликав до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією рф під виглядом побудови нового територіального утворення, а також до невизнання поширення державного суверенітету на тимчасово окуповані території України.

Керівник Луганської обласної прокуратури повідомив про підозру колишньому меру Рубіжного у колабораційній діяльності (ч. 1, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

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