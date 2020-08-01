Экс-игрок "Динамо" получил удаление в дебютной игре чемпионата Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Бывший защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар провел дебютный поединок в составе китайского ФК "Шандунь Лунен", передает УНН со ссылкой на сайт команды.
Защитник сборной Венгрии провел в своем дебютном матче за “Шандунь” только три полных минуты на поле (вышел на замену на 67 минуте) и был удален за грубый подкат во встрече с “Цзянсу Сунин”.
Встреча завершилась нулевой ничьей. Потеря очков стала для “Шандунь” первой в двух стартовых турах первенства, ведь в стартовой игре “Шандунь” благодаря хет-трику бывшего полузащитника “Манчестер Юнайтед” Феллаини победил ФК “Цзянсу” (3:2).
Примечательно, что в сегодняшней игре за “Цзянсу” второй тайм провел на поле бывший игрок “Шахтера” Алекс Тейшейра.