Ексгравець "Динамо" отримав вилучення у дебютній грі чемпіонату Китаю

Захисник збірної Угорщини провів в своєму дебютному матчі за “Шандунь” лише три повні хвилини на полі (вийшов на заміну на 67 хвилині) і був вилучений за грубий підкат у зустрічі із “Цзянсу Сунін”.

Зустріч завершилася нульовою нічиєю. Втрата очок стала для “Шандуня” першою в двох стартових турах першості, адже у стартовій грі “Шандунь” завдяки хет-трику колишнього півзахисника “Манчестер Юнайтед” Феллаіні переміг ФК “Цзянсу” (3:2).

Примітно, що у сьогоднішній грі за “Цзянсу” другий тайм провів на полі колишній гравець “Шахтаря” Алекс Тейшейра.