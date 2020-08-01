Ексгравець "Динамо" отримав вилучення у дебютній грі чемпіонату Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Колишній захисник київського “Динамо” Тамаш Кадар провів дебютний поєдинок у складі китайського ФК “Шандунь Лунен”, передає УНН з посиланням на сайт команди.
Захисник збірної Угорщини провів в своєму дебютному матчі за “Шандунь” лише три повні хвилини на полі (вийшов на заміну на 67 хвилині) і був вилучений за грубий підкат у зустрічі із “Цзянсу Сунін”.
Зустріч завершилася нульовою нічиєю. Втрата очок стала для “Шандуня” першою в двох стартових турах першості, адже у стартовій грі “Шандунь” завдяки хет-трику колишнього півзахисника “Манчестер Юнайтед” Феллаіні переміг ФК “Цзянсу” (3:2).
Примітно, що у сьогоднішній грі за “Цзянсу” другий тайм провів на полі колишній гравець “Шахтаря” Алекс Тейшейра.