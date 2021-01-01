Экс-баскетболист сборной Украины Джетер стал игроком БК "Днепр"

Сроки соглашения между сторонами не сообщаются. Джетер сможет дебютировать за “Днепр” уже 10 января в игре с “Химиком”.

Защитник, у которого есть украинский паспорт, свою профессиональную карьеру начал в 2007 году в столичном БК “Киев”. После чего в послужном списке американца значатся испанские “Менорка”, “Уникаха”, “Ховентуд”, израильский “Хапоэль”, французский “Лимож” (чемпион Франции 2015 года).

Сезон 2010/2011 Пух провел в НБА в составе “Сакраменто”, сыграв в 62-х матчах и набирая по 4,1 очка и 2,6 передачи за 13,8 минут на площадке.

С 2012 года выступал в Китае. Последние два сезона играл за “Фуцзянь”.

Примечательно, что в 2013 году выступал за сборную Украины на историческом для нашей страны Евробаскете, по итогам которой украинцы заняли шестое место и впервые квалифицировались на чемпионат мира. Участник чемпионата мира-2014.