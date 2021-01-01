Ексбаскетболіст збірної України Джетер став гравцем БК "Дніпро"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Чинний чемпіон України з баскетболу "Дніпро" заключив угоду із натуралізованим українським захисником Пухом Джетером, передає УНН з посиланням на сторінку клубу у Facebook.
Терміни угоди між сторонами не повідомляються. Джетер зможе дебютувати за "Дніпро" вже 10 січня в грі з "Хіміком".
Захисник, у якого є український паспорт, свою професійну кар'єру розпочав у 2007 році в столичному БК "Київ". Після чого в послужному списку американця значаться іспанські "Менорка", "Унікаха", "Ховентуд", ізраїльський "Хапоель", французький "Лімож" (чемпіон Франції 2015 року).
Сезон 2010/2011 Пух провів в НБА в складі "Сакраменто", зігравши в 62-х матчах і набираючи по 4,1 очка і 2,6 передачі за 13,8 хвилин на майданчику.
З 2012 року виступав в Китаї. Останні два сезони грав за "Фуцзянь".
Примітно, що у 2013 році виступав за збірну України на історичному для нашої країни Євробаскеті, за підсумками якої українці зайняли 6-е місце і вперше кваліфікувалися на чемпіонат світу. Учасник чемпіонату світу-2014.