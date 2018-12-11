Экс-вратарь сборной Украины возглавил ФК "Металлист-1925"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Известный в прошлом голкипер харьковского "Металлиста" Александр Горяинов получил пост главного наставника ФК "Металлист-1925", передает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
В рамках Общего собрания участников "Металлиста-1925" было решено снять приставку "и.о." и назначить главным тренером команды 43-летнего Горяинова.
В качестве футболиста Горяинов однажды становился серебряным призером чемпионата Украины и еще пять раз "бронзовым". Вызывался в национальную сборную Украины и в 1990-е годы, но игровой дебют состоялся на стадионе "Металлист" в 2010 года в товарищеском матче против Литвы. В тридцать четыре года он стал самым пожилым дебютантом за всю историю украинской сборной.
Примечательно, что "Металлист-1925" заработал 38 очков после 17 туров Первой лиги и занимает вторую строчку уступая всего лишь 5 баллов ФК "Днепр-1".