Екс-воротар збірної України очолив ФК "Металіст-1925"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Відомий в минулому голкіпер харківського "Металісту" Олександр Горяінов отримав пост головного наставника ФК "Металіст-1925", інформує УНН з посиланням на прес-службу клубу.
В рамках Загальних зборів учасників "Металісту-1925" було вирішено зняти приставку "в.о." та призначити головним тренером команди 43-річного Горяінова.
У якості футболіста Горяінов одного разу ставав срібним призером чемпіонату України і ще п'ять разів "бронзовим". Викликався в національну збірну України і в 1990-ті роки, але ігровий дебют відбувся на стадіоні "Металіст" 2010 року в товариському матчі проти Литви. У тридцять чотири роки він став найстаршим дебютантом за всю історію української збірної.
Примітно, що "Металіст-1925" заробив 38 очок після 17 турів Першої ліги та займає другий рядок поступаючись всього лише 5 балами ФК "Дніпро-1".