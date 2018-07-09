Экс-тренер "Барселоны" возглавил сборную Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации объявила о подписании нового наставника национальной сборной страны, передает УНН.
Контракт на два года заключен с испанским специалистом Луисом Энрике.
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Тренерскую карьеру Энрике начал в 2008 году в “Барселоне Б”. В общем выигрывал два чемпионства Испании, три Кубка, один Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира в качестве коуча “сине-гранатовых”.
Напомним, что ранее с поста исполняющего обязанности тренера сборной Испании ушел Фернандо Йерро.