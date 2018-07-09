Экс-тренер "Барселоны" возглавил сборную Испании

Контракт на два года заключен с испанским специалистом Луисом Энрике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Испания осталась без тренера после провала на ЧМ-2018

Тренерскую карьеру Энрике начал в 2008 году в “Барселоне Б”. В общем выигрывал два чемпионства Испании, три Кубка, один Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира в качестве коуча “сине-гранатовых”.

Напомним, что ранее с поста исполняющего обязанности тренера сборной Испании ушел Фернандо Йерро.