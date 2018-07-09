Екс-тренер "Барселони" очолив збірну Іспанії

Контракт на два роки укладений з іспанським фахівцем Луїсом Енріке.

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Тренерську кар'єру Енріке розпочав в 2008 році в "Барселоні Б". Загалом вигравав два чемпіонства Іспанії, три Кубки, один Суперкубок Іспанії, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу в якості коуча "синьо-гранатових".

Нагадаємо, що раніше з поста виконуючого обов'язки тренера збірної Іспанії пішов Фернандо Йерро.