Экс-президенту Румынии предъявлено обвинение в преступлениях против человечности
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Экс-президенту Румынии Иону Илиеску военной прокуратурой предъявлено обвинение в преступлениях против человечности по делу о привлечении шахтеров к разгону антиправительственной манифестации в Бухаресте в июне 1990 года, передает УНН со ссылкой на Agerpres.
Кроме того, по этому делу ведется следствие против ряда других бывших руководителей румынского государства: бывший премьер Петра Романе, Мугурел Флореску - бывший заместитель генерального прокурора Румынии и глава военной прокуратуры, директор Румынской службы информации Вирджила Мегуряну и других.
Сообщается, что в период 11-15 июня 1990 года, обвиняемые организовали и координировали "общую и систематическую атаку" против гражданского населения. В этой атаке участвовали вооруженные силы МВД, министерства национальной обороны, Румынской службы информации, а также более 10 000 шахтеров и других рабочих из разных регионов страны.
По данным военной прокуратуры, результатом этих действий стало убийство из огнестрельного оружия четырех человек и ранение трех, нанесение физических и психических травм 1269 лицам.
Как сообщал УНН, президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о лишении Траяна Бэсеску гражданства страны.