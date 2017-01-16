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Екс-президенту Румунії пред’явлено обвинувачення у злочинах проти людяності

Екс-президенту Румунії пред’явлено обвинувачення у злочинах проти людяності

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Екс-президенту Румунії Йону Ілієску військовою прокуратурою пред’явлено обвинувачення в злочинах проти людяності у справі про притягнення шахтарів до розгону антиурядової маніфестації в Бухаресті у червні 1990 року, передає УНН з посиланням на Agerpres.

Крім того, у цій справі ведеться слідство проти ряду інших колишніх керівників румунської держави: колишній прем'єр Петра Романі, Мугурел Флореску - колишній заступник генерального прокурора Румунії і глава військової прокуратури, директора Румунської служби інформації Вірджіла Мегуряну та інших.

Повідомляється, що в період 11-15 червня 1990 року, обвинувачені організували і координували "загальну і систематичну атаку" проти цивільного населення. У цій атаці брали участь збройні сили МВС, міністерства національної оборони, Румунської служби інформації, а також понад 10 тисяч шахтарів та інших робітників з різних регіонів країни.

За даними військової прокуратури, результатом цих дій стало вбивство з вогнепальної зброї чотирьох осіб і поранення трьох, нанесення фізичних і психічних травм +1269 особам.

Як повідомляв УНН, президент Молдови Ігор Додон підписав указ про позбавлення Траяна Бесеску громадянства країни.

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