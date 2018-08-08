Экс-президент Сальвадора признал себя виновным в хищении 300 млн долларов

Экс-президент и другие обвиняемые пошли на такой шаг, чтобы сократить срок возможного лишения свободы. В частности, Сака надеется, что это позволит ему провести в тюрьме не 30 лет, а только 10 в случае обвинительного приговора. Прокуратура также потребовала, чтобы Сака вернул государству 25 млн долларов.

Сака возглавлял центральноамериканскую республику с 2004 года по 2009 год. Он был задержан в октябре 2016 года.

Напомним, высокий суд Бразилии (предпоследняя инстанция, выше нее находится только Федеральный верховный суд) подтвердил во вторник, что экс-президент страны Луис Инасиу Лула да Силва продолжит отбывать наказание по делу о коррупции.