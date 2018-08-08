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Екс-президент Сальвадору визнав себе винним у розкраданні 300 млн доларів

Екс-президент Сальвадору визнав себе винним у розкраданні 300 млн доларів

Київ • УНН

 • 15422 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Колишній президент Сальвадору Антоніо Сака і два екс-міністра його уряду - Хуліо Ранк і Сесар Фунес - визнали себе винними у відмиванні грошей і розкраданні близько 301 млн доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтернет-портал elsalvador.com.

Екс-президент та інші обвинувачені пішли на такий крок, щоб скоротити термін можливого позбавлення волі. Зокрема, Сака сподівається, що це дозволить йому провести у в'язниці не 30 років, а тільки 10 в разі обвинувального вироку. Прокуратура також зажадала, щоб Сака повернув державі 25 млн доларів.

Сака очолював центральноамериканську республіку з 2004 року по 2009 рік. Він був затриманий у жовтні 2016 року.

Нагадаємо, високий суд Бразилії (передостання інстанція, вище неї знаходиться тільки Федеральний верховний суд) підтвердив у вівторок, що екс-президент країни Луїс Інасіу Лула да Сілва продовжить відбувати покарання у справі про корупцію.

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