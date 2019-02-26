Экс-полицейского будут судить за "пьяное" ДТП с погибшими
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Во Львовской области завершено досудебное расследование в отношении бывшего полицейского, совершившего смертельное ДТП, дело передали в суд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
"Завершено досудебное расследование в отношении экс-следователя Бугского отделения полиции Каменка-Бугского отдела полиции Главного управления Нацполиции во Львовской области, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения)", - сообщили в прокуратуре.
Речь идет о ДТП, которое произошло 28 августа 2018 года в селе Жарков. В тот день водитель автомобиля Renault Trafic в состоянии алкогольного опьянения нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на скутер, за рулем которого находились 18- и 19-летний юноши. В результате двое ребят погибли на месте происшествия.
"Обвинительный акт направлен в Бродовский районный суд для рассмотрения по существу", - добавили в ведомстве.
На данный момент обвиняемый находится под стражей.