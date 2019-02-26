Екс-поліцейського судитимуть за "п'яну" ДТП з загиблими
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. На Львівщині завершено досудове розслідування стосовно колишнього поліцейського, який вчинив смертельну ДТП, справу передали до суду. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури області.
"Завершено досудове розслідування стосовно екс-слідчого Буського відділку поліції Кам’янка-Бузького відділу поліції Головного управління Нацполіції у Львівські області, який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху)", - повідомили у прокуратурі.
Йдеться про ДТП, яка сталася 28 серпня 2018 року у селі Жарків. Того дня водій автомобіля Renault Trafic у стані алкогольного сп’яніння порушив правила дорожнього руху та здійснив наїзд на скутер, за кермом якого перебували 18 та 19-річний юнаки. Внаслідок цього двоє хлопців загинули на місці події.
"Обвинувальний акт скеровано до Бродівського районного суду для розгляду по суті", - додали у відомстві.
Наразі обвинувачений перебуває під вартою.