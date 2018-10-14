Экс-полузащитник "Днепра" помог Грузии одержать третью подряд победу в Лиге наций

Валерий Казаишвили оформил дубль в домашней игре с национальной командой Андорры, забив по голу в каждом из таймов. Марсио Виейра покинул сборную Андорры в меньшинстве в компенсированное время, и хозяева успели забить третий мяч усилиями Джаба Канкава.

Стоит отметить, что грузины оторвались от ближайшего преследователя на семь очков и перейдут в более сильный дивизион, если победят Латвию в предстоящей игре.

Примечательно, что Канкава в свое время успел поиграть в чемпионате Украины за ФК “Днепр” и киевский “Арсенал”.