Екс-півзахисник "Дніпра" допоміг Грузії здобути третю підряд звитягу в Лізі націй
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Збірна Грузії здобула третю перемогу в трьох матчах у Дивізіоні D Ліги націй УЄФА, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Валерій Казаїшвілі оформив дубль у домашній грі з національною командою Андорри, забивши по голу в кожному з таймів. Марсіо Вієйра залишив збірну Андорри в меншості в компенсований час, і господарі встигли забити третій м’яч зусиллями Джаби Канкави.
Варто відзначити, що грузини відірвалися від найближчого переслідувача на сім очок і перейде в більш сильний дивізіон, якщо переможе Латвію у майбутній грі.
Примітно, що Канкава свого часу встиг пограти в чемпіонаті України за ФК “Дніпро” та київський “Арсенал”.