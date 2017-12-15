Экс-министра в России приговорили к восьми годам строгого режима
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Судья Замоскворецкого суда Москвы Лариса Семенова осудила бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Кроме, 8 лет строгого режима его также оштрафовали на 130 млн рублей. После освобождения он восемь лет не сможет занимать должности на госслужбе.
В свою очередь российский экс-министр назвал приговор несправедливым. Он отказался отвечать на вопрос о том, будет ли просить о помиловании.
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Защита собирается обжаловать решение суда. Российская сторона обвинения просила назначить десять лет колонии и штраф в 500 млн рублей.
По версии следствия, он вымогал у главы "Роснефти" Игоря Сечина взятку в два миллиона долларов за выдачу вывода, который позволил бы компании приобрести госпакет "Башнефть".
Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, осужденным за коррупцию.