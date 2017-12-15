Экс-министра в России приговорили к восьми годам строгого режима

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 96032 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101454 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101821 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115595 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103057 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105661 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112560 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117218 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123037 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134740 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Экс-министра в России приговорили к восьми годам строгого режима

Экс-министра в России приговорили к восьми годам строгого режима

Киев  •  УНН

 • 12070 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Судья Замоскворецкого суда Москвы Лариса Семенова осудила бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

Кроме, 8 лет строгого режима его также оштрафовали на 130 млн рублей. После освобождения он восемь лет не сможет занимать должности на госслужбе.

В свою очередь российский экс-министр назвал приговор несправедливым. Он отказался отвечать на вопрос о том, будет ли просить о помиловании.

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Защита собирается обжаловать решение суда. Российская сторона обвинения просила назначить десять лет колонии и штраф в 500 млн рублей.

По версии следствия, он вымогал у главы "Роснефти" Игоря Сечина взятку в два миллиона долларов за выдачу вывода, который позволил бы компании приобрести госпакет "Башнефть".

Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, осужденным за коррупцию.

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