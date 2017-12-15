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Екс-міністра в Росії засудили до восьми років суворого режиму

Екс-міністра в Росії засудили до восьми років суворого режиму

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Суддя Замоскворецкого суду Москви Лариса Семенова засудила колишнього міністра економічного розвитку Росії Олексія Улюкаєва до восьми років колонії суворого режиму, передає УНН з посиланням на РІА Новості.

Окрім, 8 років суворого режиму його також оштрафували на 130 мільйонів рублів. Після звільнення він вісім років не зможе обіймати посади на держслужбі.

В свою чергу російський екс-міністр назвав вирок несправедливим. Він відмовився відповідати на питання про те, чи буде просити про помилування.

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Захист збирається оскаржити рішення суду. Російська сторона обвинувачення просила призначити десять років колонії і штраф в 500 мільйонів рублів.

За версією слідства, він вимагав у голови "Роснефти" Ігоря Сечіна хабар у два мільйони доларів за видачу висновку, що дозволило компанії придбати держпакет "Башнефть". Улюкаєв став першим в сучасній історії Росії федеральним міністром, засудженим за корупцію.

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