Экс-хоккеист НХЛ и сборной США вошел в тренерский штаб "Донбасса"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Американец Клей Уилсон попал в тренерский штаб основной команды действующего чемпиона Украины ХК “Донбасс”, информирует УНН со ссылкой на УХЛ.
35-летний специалист станет ассистентом Юлиус Шуплер. О деталях соглашения никаких подробностей не сообщается.
Во время пребывания игрока Уилсон защищал цвета “Коламбуса”, “Флориды”, “Атланты”, “Калгари”, выступая в Национальной хоккейной лиге. Наибольшее количество игр защитник провел в АХЛ — 487 матчей, заработав 322 очков по системе “гол + пас” (89 + 233). Также Уилсон привлекался в национальную сборную США, где в трех матчах предолимпийского турнира стал лучшим бомбардиром команды — 5 (1 + 4) очков.
Сезоны 2012/13 и 2013/14 защитник провел в составе хоккейного клуба “Донбасс”, играя в Континентальной хоккейной лиге. За это время экс-защитник провел 118 матчей, заработав 49 (15 + 34) очков. Именно с “Донбассом” Уилсон выиграл единственный для Украины трофей — Континентальный Кубок 2012/13. Дважды Уилсон становился лучшим защитником Континентального Кубка — в победном сезоне 2012/13 и 2013/14.
После выступления в “Донбассе” американец продолжил карьеру в КХЛ, два сезона защищая цвета ХК “Сочи”, и еще один — ХК “Северсталь”. Сезон 2017/18 Уилсон провел в шведском “АИК”.
Отметим, что Сергей Ветер, который ранее был первым ассистентом Юлиус Шуплер, продолжит занимать должность спортивного директора ХК “Донбасс”, которую занимал в КХЛ.