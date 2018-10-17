Экс-хоккеист НХЛ и сборной США вошел в тренерский штаб "Донбасса"

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КИЕВ. 17 октября. УНН. Американец Клей Уилсон попал в тренерский штаб основной команды действующего чемпиона Украины ХК “Донбасс”, информирует УНН со ссылкой на УХЛ.

35-летний специалист станет ассистентом Юлиус Шуплер. О деталях соглашения никаких подробностей не сообщается.

Во время пребывания игрока Уилсон защищал цвета “Коламбуса”, “Флориды”, “Атланты”, “Калгари”, выступая в Национальной хоккейной лиге. Наибольшее количество игр защитник провел в АХЛ — 487 матчей, заработав 322 очков по системе “гол + пас” (89 + 233). Также Уилсон привлекался в национальную сборную США, где в трех матчах предолимпийского турнира стал лучшим бомбардиром команды — 5 (1 + 4) очков.

Сезоны 2012/13 и 2013/14 защитник провел в составе хоккейного клуба “Донбасс”, играя в Континентальной хоккейной лиге. За это время экс-защитник провел 118 матчей, заработав 49 (15 + 34) очков. Именно с “Донбассом” Уилсон выиграл единственный для Украины трофей — Континентальный Кубок 2012/13. Дважды Уилсон становился лучшим защитником Континентального Кубка — в победном сезоне 2012/13 и 2013/14.

После выступления в “Донбассе” американец продолжил карьеру в КХЛ, два сезона защищая цвета ХК “Сочи”, и еще один — ХК “Северсталь”. Сезон 2017/18 Уилсон провел в шведском “АИК”.

Отметим, что Сергей Ветер, который ранее был первым ассистентом Юлиус Шуплер, продолжит занимать должность спортивного директора ХК “Донбасс”, которую занимал в КХЛ.

Украинские Национальные Новости

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