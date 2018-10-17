Екс-хокеїст НХЛ та збірної США увійшов до тренерського штабу "Донбасу"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Американець Клей Вілсон потрапив до тренерського штабу основної команди чинного чемпіона України ХК “Донбас”, інформує УНН з посиланням на УХЛ.
35-річний фахівець стане асистентом Юліуса Шуплера. Про деталі угоди ніяких подробиць не повідомляється.
Під час перебування гравця Вілсон захищав кольори “Коламбуса”, “Флориди”, “Атланти”, “Калгарі”, виступаючи в Національній хокейній лізі. Найбільша кількість ігор захисник провів в АХЛ — 487 матчів, заробивши 322 очка за системою “гол + пас” (89 + 233). Також Вілсон притягувався до національної збірної США, де в трьох матчах передолімпійського турніру став кращим бомбардиром команди — 5 (1 + 4) очок.
Сезони 2012/13 і 2013/14 захисник провів у складі хокейного клубу “Донбас”, граючи в Континентальній хокейній лізі. За цей час екс-захисник провів 118 матчів, заробивши 49 (15 + 34) очок. Саме з “Донбасом” Вілсон виграв єдиний для України євротрофей — Континентальний Кубок 2012/13. Двічі Вілсон ставав кращим захисником Континентального Кубка — в переможному сезоні 2012/13 і 2013/14.
Після виступу в “Донбасі” американець продовжив кар’єру в КХЛ, два сезони захищаючи кольори ХК “Сочі”, і ще один — ХК “Сєвєрсталь”. Сезон 2017/18 Вілсон провів у шведському “АІК”.
Відзначимо, що Сергій Вітер, який раніше був першим асистентом Юліуса Шуплера, продовжить обіймати посаду спортивного директора ХК “Донбас”, яку займав в КХЛ.