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17:47 • 13972 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Экс-инженеру "Черноморнефтегаза" дали пять лет условно по делу "вышек Бойко"

Экс-инженеру "Черноморнефтегаза" дали пять лет условно по делу "вышек Бойко"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 июля. УНН. Шевченковский районный суд Киева утвердил соглашение о признании виновности между бывшим ведущим инженером ГАО "Черноморнефтегаз" Анастасией Цыбульской и прокурором Николаевской области, согласно которой она признана виновной и приговорена к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год. Об этом говорится в приговоре суда, опубликованного в Едином госреестре решений, передает УНН.

В приговоре отмечается, что Цибульская полностью признала свою вину в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (участие в преступной организации), ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (умышленное незаконное завладение чужим имуществом в особо крупном размере), ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины (умышленное составление и выдачу должностным лицом заведомо ложных официальных документов) и искренне раскаялась в содеянном.

Также указано, что она активно способствовала установлению обстоятельств уголовных правонарушений и частично добровольно возместила причиненный ущерб.

Бывшего ведущего инженера "Черноморнефтегаза" обвиняли в том, что она в октябре 2011 года после проведения ложной процедуры раскрытия предложений конкурсных закупок составила неправдивые документы о проведении тендера по закупке одной из буровых вышек. А потом она подделала документы, в которых указала завышенную стоимость буровой установки.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины продлила срок досудебного расследования в уголовном производстве по завладению в составе преступной организации денежных средств, полученных во время проведения закупок самоподъемных буровых установок В312 и В319 в сумме более 400 млн долл. США до 19 сентября 2018 года.

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