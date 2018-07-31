Экс-инженеру "Черноморнефтегаза" дали пять лет условно по делу "вышек Бойко"

В приговоре отмечается, что Цибульская полностью признала свою вину в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (участие в преступной организации), ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (умышленное незаконное завладение чужим имуществом в особо крупном размере), ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины (умышленное составление и выдачу должностным лицом заведомо ложных официальных документов) и искренне раскаялась в содеянном.



Также указано, что она активно способствовала установлению обстоятельств уголовных правонарушений и частично добровольно возместила причиненный ущерб.



Бывшего ведущего инженера "Черноморнефтегаза" обвиняли в том, что она в октябре 2011 года после проведения ложной процедуры раскрытия предложений конкурсных закупок составила неправдивые документы о проведении тендера по закупке одной из буровых вышек. А потом она подделала документы, в которых указала завышенную стоимость буровой установки.



Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины продлила срок досудебного расследования в уголовном производстве по завладению в составе преступной организации денежных средств, полученных во время проведения закупок самоподъемных буровых установок В312 и В319 в сумме более 400 млн долл. США до 19 сентября 2018 года.