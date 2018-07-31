Екс-інженеру "Чорноморнафтогазу" дали п’ять років умовно у справі "вишок Бойка"

У вироку зазначається, що Цибульська повністю визнала свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255 (учать у злочинній організації), ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (умисне незаконне заволодіння чужим майном у особливо великому розмірі), ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України (умисне складання і видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів) та щиро розкаялась у вчиненому.



Також вказано, що вона активно сприяла встановленню обставин кримінальних правопорушень та частково добровільно відшкодувала завдану шкоду.



Колишнього провідного інженера "Чорноморнафтогазу" звинувачували у тому, що вона у жовтні 2011 року після проведення удаваної процедури розкриття пропозицій конкурсних закупівель склала неправдиві документи про проведення тендеру із закупівлі однієї з бурових вишок. А пізніше вона підробила документи, в яких вказала завищену вартість бурової установки.



Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України продовжила термін досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо заволодіння у складі злочинної організації грошових коштів, отриманих під час проведення закупівель самопідіймальних бурових установок В312 та В319 у сумі понад 400 млн дол. США до 19 вересня 2018 року.