Екс-інженеру "Чорноморнафтогазу" дали п’ять років умовно у справі "вишок Бойка"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Шевченківський районний суд Києва затвердив угоду про визнання винуватості між колишнім провідним інженером ДАТ "Чорноморнафтогаз" Анастасією Цибульською та прокурором Миколаївської області, відповідно до якої її визнано винною та засуджено до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік. Про це йдеться у вироку суду, опублікованого в Єдиному держреєстрі рішень, передає УНН.
У вироку зазначається, що Цибульська повністю визнала свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255 (учать у злочинній організації), ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (умисне незаконне заволодіння чужим майном у особливо великому розмірі), ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України (умисне складання і видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів) та щиро розкаялась у вчиненому.
Також вказано, що вона активно сприяла встановленню обставин кримінальних правопорушень та частково добровільно відшкодувала завдану шкоду.
Колишнього провідного інженера "Чорноморнафтогазу" звинувачували у тому, що вона у жовтні 2011 року після проведення удаваної процедури розкриття пропозицій конкурсних закупівель склала неправдиві документи про проведення тендеру із закупівлі однієї з бурових вишок. А пізніше вона підробила документи, в яких вказала завищену вартість бурової установки.
Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України продовжила термін досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо заволодіння у складі злочинної організації грошових коштів, отриманих під час проведення закупівель самопідіймальних бурових установок В312 та В319 у сумі понад 400 млн дол. США до 19 вересня 2018 року.