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Екс-інженеру "Чорноморнафтогазу" дали п’ять років умовно у справі "вишок Бойка"

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Шевченківський районний суд Києва затвердив угоду про визнання винуватості між колишнім провідним інженером ДАТ "Чорноморнафтогаз" Анастасією Цибульською та прокурором Миколаївської області, відповідно до якої її визнано винною та засуджено до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік. Про це йдеться у вироку суду, опублікованого в Єдиному держреєстрі рішень, передає УНН.

У вироку зазначається, що Цибульська повністю визнала свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255 (учать у злочинній організації), ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (умисне незаконне заволодіння чужим майном у особливо великому розмірі), ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України (умисне складання і видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів) та щиро розкаялась у вчиненому.

Також вказано, що вона активно сприяла встановленню обставин кримінальних правопорушень та частково добровільно відшкодувала завдану шкоду.

Колишнього провідного інженера "Чорноморнафтогазу" звинувачували у тому, що вона у жовтні 2011 року після проведення удаваної процедури розкриття пропозицій конкурсних закупівель склала неправдиві документи про проведення тендеру із закупівлі однієї з бурових вишок. А пізніше вона підробила документи, в яких вказала завищену вартість бурової установки.

Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України продовжила термін досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо заволодіння у складі злочинної організації грошових коштів, отриманих під час проведення закупівель самопідіймальних бурових установок В312 та В319 у сумі понад 400 млн дол. США до 19 вересня 2018 року.

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