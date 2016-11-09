Экс-председателя правления ПАО "Банк Михайловской" оставили под стражей

Адвокаты подозреваемого подали апелляционную жалобу на решение Шевченковского райсуда столицы, который продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 137 800 000 гривен на срок до 6 декабря.

Заслушав доводы прокурора, который возражал против изменения меры пресечения подозреваемому, суд отказал стороне защиты в удовлетворении апелляционной жалобы, а решение суда первой инстанции оставил без изменений.

Как уже сообщалось, прокуратурой города Киева сообщено о подозрении бывшему председателю правления ОАО "Банк Михайловской" по факту хищения 870 млн гривен банковских средств и доведение банка до неплатежеспособности.

Экс-чиновнику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 и ст. 218-1 УК Украины.