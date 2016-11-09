Екс-голову правління ПАТ “Банк Михайлівській” залишили під вартою
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Апеляційний суд міста Києва підтримав позицію столичної прокуратури та залишив під вартою колишнього голову правління ПАТ “Банк Михайлівській”, передає УНН.
Адвокати підозрюваного подали апеляційну скаргу на рішення Шевченківського райсуду столиці, який продовжив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 137,8 млн гривень на строк до 6 грудня.
Заслухавши доводи прокурора, який заперечував проти зміни запобіжного заходу підозрюваному, суд відмовив стороні захисту у задоволенні апеляційної скарги, а рішення суду першої інстанції залишив без змін.
Як вже повідомлялось, прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру колишньому голові правління ПАТ “Банк Михайлівській” за фактом розкрадання 870 млн гривень банківських коштів та доведення банку до неплатоспроможності.
Екс-посадовцю інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ст. 218-1 КК України.