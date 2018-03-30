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Экс-глава финкомитета ВР Рыбалка не верит украинским банкам: свыше полмиллиона евро хранит в "наличке"

Киев  •  УНН

 • 8380 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка задекларировал 560 тыс. евро и 820 тыс. долл. наличкой. Об этом свидетельствуют данные декларации нардепа за 2017 год, передает УНН.

Также, нардеп задекларировал 157 тыс. грн “наличкой” в национальной валюте.

При этом, на банковских счетах нардеп хранит в десятки раз меньше денег — всего 15 тыс. долл и 270 тыс. грн.

В то же время подруга Радикала — Анастасия Байбородина задекларировала 305 тыс. грн наличными. Еще 10 тыс. долл А.Байбородина хранит в банке.

Как писал УНН, 63-летняя мать депутата С.Рыбалки недавно слелала ему дорогой подарок — часы за 200 тыс. грн.

Кроме этого, отметим, что С. Рыбалка активно позиционирует себя, как человек, разбирающийся в финансах и стремящийся инициировать финреформы в стране. Он даже возглавлял финансовый Комитет ВРУ до декабря прошлого года, пока не был уволен с этой должности 255 голосами парламентариев.

Тогда же многие экономисты высказались о продуктивности С.Рыбалки на руководящей должности финкомитета, но, правда, оценили его труды кране неудовлетворительно.

“Он убил доверие к Комитету”, — заявили заемщики проблемных банков.

“Он лоббировал интересы "радикалов", а не вкладчиков”, — отметил правозащитник Вячеслав Олийнык.

“Рыбалка вышел в лидеры банковского комитета по количеству невыполненных обещаний”, — подсчитали аналитики портала “Слово и дело”.

"Его работа в Комитете — это три года полного игнора и популизма", - резюмировали вкладчики финучреждений.

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