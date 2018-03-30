Екс-глава фінкомітету ВР Рибалка не вірить українським банкам: понад півмільйона євро зберігає "готівкою"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Народний депутат від РПЛ Сергій Рибалка задекларував 560 тис. євро і 820 тис. дол. готівкою. Про це свідчать дані декларації нардепа за 2017 рік, передає УНН.
Також, нардеп задекларував 157 тис. грн "готівкою" в національній валюті.
При цьому, на банківських рахунках нардеп зберігає в десятки разів менше грошей - всього 15 тис. дол. і 270 тис. грн.
У той же час подруга Радикала - Анастасія Байбородіна задекларувала 305 тис. грн готівкою. Ще 10 тис. дол. А.Байбородіна зберігає в банку.
Як повідомляв УНН, 63-річна мати депутата С.Рибалки нещодавно зробила йому дорогий подарунок - годинник за 200 тис. грн.
Крім цього, зазначимо, що С.Рибалка активно позиціонує себе, як людина, що розбирається у фінансах і прагне ініціювати фінреформу в країні. Він навіть очолював фінансовий Комітет ВРУ до грудня минулого року, поки не був звільнений з цієї посади 255 голосами парламентарів.
Тоді ж багато економістів висловилися про продуктивність С.Рибалки на керівній посаді фінкомітету, але оцінили його працю країні незадовільно.
"Він убив довіру до Комітету", - заявили позичальники проблемних банків.
"Він лобіював інтереси "радикалів", а не вкладників", - зазначив правозахисник В'ячеслав Олійник.
"Рибалка вийшов в лідери банківського комітету за кількістю невиконаних обіцянок", - підрахували аналітики порталу "Слово і діло".
"Його робота в Комітеті - це три роки повного ігнору і популізму", - резюмували вкладники фінустанов.