Экс-депутата Киевского облсовета подозревают в избиении действующего депутата - прокуратура

"Ирпенским отделом Киево-Святошинского местной прокуратуры сообщено о подозрении 43-летнему экс-депутату, который в октябре прошлого года, находясь в помещении Ирпенского городского суда, на почве возникших неприязненных отношений, ударил головой в лицо депутата Киевского областного совета", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что потерпевший получил телесные повреждения в виде перелома носа, закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения головного мозга.

"Действия злоумышленника квалифицированы по ч.2 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья) УК Украины", - добавили в ведомстве.

Стоит отметить, что санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов или исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Напомним, подозреваемому в избиении депутата объявили о подозрении в Кропивницком.