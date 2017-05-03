Екс-депутата Київської облради підозрюють у побитті чинного депутата - прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Ірпінський відділ Києво-Святошинської місцевої прокуратури повідомив про підозру екс-депутату Київської обласної ради у нанесенні тілесних ушкоджень чинному депутату. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Київської області, передає УНН.
“Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури повідомлено про підозру 43-річному екс-депутату, який у жовтні минулого року, перебуваючи в приміщенні Ірпінського міського суду, на ґрунті виниклих неприязних відносин, вдарив головою в обличчя депутата Київської обласної ради”, — йдеться у повідомленні.
У прокуратурі уточнили, що потерпілий зазнав тілесних ушкоджень у вигляді перелому носа, закритої черепно-мозкової травми та струсу головного мозку.
“Дії зловмисника кваліфіковано за ч.2 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я) КК України”, — додали у відомстві.
Варто зазначити, що санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
Наразі досудове розслідування триває.
Нагадаємо, підозрюваному в побитті депутата оголосили про підозру в Кропивницькому.