Экс-супруга вдовы Д.Вороненковой считают штатным убийцей ФСБ - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Бывший муж вдовы экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова - известный российский криминальный авторитет. Об этом в эфире "5 канала" заявил политический эксперт Бачо Корчилава, передает УНН.
"Первый муж Максаковой (Мария Максакова - жена Вороненкова - ред.) является авторитетным "вором в законе" в Российской Федерации. Это ее гражданский первый муж... он считается штатным убийцей ФСБ", - сказал он.
По словам Б.Корчилавы, сегодняшнее убийство в центре Киева экс-депутата РФ Дениса Вороненкова свидетельствует о том, что "необходимо изменить систему".
"Когда система слабая, всегда бывают такие штормы. Это не приговор системе, но это наверняка очередной сигнал сесть и задуматься над тем, как надо все изменить. Потому что в любой системе, даже самой лучшей - британской, американской, бывают сбои, но у нас это начинает превращаться в систематическую вещь", - отметил политический эксперт.
Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.
Впоследствии, как сообщили медики, киллер умер.