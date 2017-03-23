Екс-чоловіка вдови Д.Вороненкова вважають штатним вбивцею ФСБ - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Колишній чоловік вдови екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова – відомий російський кримінальний авторитет. Про це в ефірі "5 каналу" заявив політичний експерт Бачо Корчілава, передає УНН.
"Перший чоловік Максакової (Марія Максакова - дружина Вороненкова – ред.) є авторитетним "злодієм в законі" в Російській Федерації. Це її громадянський перший чоловік ... його вважають штатним вбивцею ФСБ", - сказав він.
Зі слів Б.Корчілави, сьогоднішнє вбивство у центрі Києва екс-депутата РФ Дениса Вороненкова свідчить про те, що "необхідно змінити систему".
"Коли система слабка, завжди бувають такі шторми. Це не вирок системі, але це напевно черговий сигнал сісти і задуматися над тим, як треба все змінити. Тому що у будь-якої системи, навіть найкращої – британської, американської, бувають збої, але в нас це починає перетворюватися у систематичну річ", - зауважив політичний експерт.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, було поранено двох людей — охоронця Д.Вороненкова і стрілка.
Згодом, як повідомили медики, кілер помер.