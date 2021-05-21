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Экостратегия Киева защитит зеленые зоны от застройки

Киев • УНН

 • 12726 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Новый стандарт качества питьевой воды, энергосбережение на 25%, переработка половины всех отходов и увеличение площади зеленых зон к более чем 7 тыс. гектаров. Такие задачи ставит перед столицей Экологическая стратегия Киева до 2030 года, разработанная совместно киевлянами, экспертами и общественным сектором. Об этом сообщил инициатор проекта Константин Яловой.

Экостратегия Киева защитит зеленые зоны от застройки

По его словам, Экологическая стратегия Киева предлагает эффективные решения по четырем стратегическим направлениям: чистая вода, чистый воздух и чистая энергия, зеленые зоны и биоразнообразие и круговое управления отходами.

“Чтобы сделать киевскую воду пригодной для потребления и защитить экосистему Днепра, мы предлагаем усилить контроль за качеством воды, в том числе внедрив новые стандарты ее оценки. Модернизация инфраструктуры водоснабжения и водоотвода — одна из целей, которая поможет подавать чистую воду в каждую квартиру. Стратегия предполагает противодействие нарушениям экологического законодательства: прекращение любого строительства вблизи воды, остановка нелегального бурения и использования подземных вод, запрет продажи бытовой химии с фосфатами, из-за которых „цветет“ Днепр”, — рассказал Константин Яловой.

Он подчеркнул, что в сфере достижения чистого воздуха одним из первоочередных мероприятий будет обустройство современной системы мониторинга.

“Киевляне онлайн смогут следить за столичным воздухом и избегать мест, где концентрация вредных веществ особенно высока. Также Экостратегия требует реконструкции Дарницкой ТЭЦ-4 и отказа от использования угля в энергетике. Благодаря термомодернизации жилого и нежилого фонда наши дома будут потреблять на 25% меньше энергии. А программа создания инфраструктуры возле дома снизит потребность в использовании автомобильного транспорта. В качестве альтернативы предлагаем развивать электротранспорт: создавать сеть зарядных станций для электромобилей, обновлять подвижной состав общественного транспорта на более энергоэффективный. В том числе вводить в эксплуатацию троллейбусы с автономным ходом и электробусы”, — очертил Константин Яловой планы Экостратегии по улучшению качества воздуха.

Он также отметил, что документ акцентирует внимание на расширении площади зеленых зон и заповедных территорий.

“Задействуем онлайн-мониторинг зеленых насаждений с применением современных технологий и геоинформационных систем. А площадь зеленых зон до 2030 года достигнет более 7 тыс. гектаров. Кроме того, 30 тыс. гектаров получат статус заповедных территорий”, — заявил Константин Яловой.

Инициатор разработки Экостратегии Киева сообщил, что решение мусорной проблемы — один из ее приоритетов.

“Планируем инвентаризировать источники и места накопления опасных отходов, создать систему контроля за их перемещением, увеличить технические мощности для переработки. Система управления отходами базируется на предотвращении их накопления, повторном использовании и переработке. Мы хотим покончить с практикой бездумного захоронения отходов на переполненных мусорных полигонах. Их надо перерабатывать, использовать в качестве сырья или трансформировать в энергию, которая пойдет на отопление и освещение города. Среди прочего, Экостратегия предусматривает строительство сортировочно-перерабатывающих станций. В общем хотим, чтобы к 2030 году половина отходов, которые накапливаются в Киеве, перерабатывалась”, — заявил Константин Яловой.

Он сообщил, что Экостратегия Киева — это общественная инициатива, которая получит официальный статус после принятия ее Киевсоветом. Для ее выполнения сформируют план мероприятий на ближайшие два года, где пропишут объемы и источники финансирования.

Подробнее об Экологической стратегии Киева-2030 можно узнать на официальном сайте проекта — ecostrategy.kiev.ua.

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