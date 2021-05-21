Екостратегія Києва захистить зелені зони від забудови

За його словами, Екологічна стратегія Києва пропонує ефективні рішення по чотирьом стратегічним напрямкам: чиста вода, чисте повітря і чиста енергія, зелені зони та біорізноманіття та кругове управління відходами.

“Щоб зробити київську воду придатною для споживання та захистити екосистему Дніпра, ми пропонуємо посилити контроль за якістю води, в тому числі впровадивши нові стандарти її оцінки. Модернізація інфраструктури водопостачання і водовідведення — одна з цілей, що допоможе подавати чисту воду до кожної квартири. При цьому Стратегія передбачає протидію порушенням екологічного законодавства: припинення будь-якого будівництва поблизу води, зупинення нелегального буріння і використання підземних вод, заборона продажу побутової хімії з фосфатами, через яку „цвіте“ Дніпро”, — розповів Костянтин Яловий.

Він підкреслив, що у сфері захисту чистого повітря одним з першочергових заходів буде облаштування сучасної системи моніторингу.

“Кияни онлайн зможуть слідкувати за столичним повітрям та уникати місць, де концентрація шкідливих сполук особливо висока. Також Екостратегія вимагає реконструкції Дарницької ТЕЦ-4 і відмову від використання вугілля в енергетиці. Завдяки термомодернізації житлового і нежитлового фонду наші будинки споживатимуть на 25% менше енергії. А програма створення інфраструктури біля дому знизить потребу у використанні автомобільного транспорту. Як альтернативу пропонуємо розвивати електротранспорт: створювати мережу зарядних станцій для електромобілів, будувати лінію швидкісного трамваю на Лівому березі, оновлювати рухомий склад громадського транспорту на більш енергоефективний. В тому числі вводити в експлуатацію тролейбуси із автономним ходом та електробуси”, — окреслив Костянтин Яловий плани Екостратегії щодо покращення якості повітря.

Він також відзначив, що документ акцентує увагу на розширенні площі зелених зон та заповідних територій.

“Буде задіяний онлайн-моніторинг зелених насаджень із застосуванням сучасних технологій та геоінформаційних систем. А площа зелених зон до 2030 року досягне більше 7 тис. гектарів. Крім того, 30 тис. гектарів матимуть статус заповідних територій”, — заявив Костянтин Яловий.

Ініціатор розробки Екостратегії Києва повідомив, що вирішення сміттєвої проблеми буде одним із пріоритетів.

“Плануємо інвентаризувати джерела та місця накопичення небезпечних відходів, створити систему контролю за їх переміщенням, збільшити технічні потужності для переробки. Система управління відходами базуватиметься на запобіганні їх утворенню, повторному використанні та переробці. Ми хочемо покінчити з практикою бездумного захоронення відходів на переповнених сміттєвих полігонах. Їх треба переробляти й використовувати в якості сировини або ж трансформувати в енергію, яка піде на опалення та освітлення міста. Серед іншого, Екостратегія передбачає будівництво сортувально-переробних станцій. Плануємо створити пункти, де можна буде відремонтувати старі речі, щоб не викидати їх на звалища. Киян також забезпечать компостерами, аби вони не спалювали рослинність. Загалом прагнемо, аби до 2030 року половина відходів, які накопичуються в Києві, перероблялася”, — заявив Костянтин Яловий.

Він повідомив, що Екостратегія Києва — це громадська ініціатива, яка набуде офіційного статусу після ухвалення її Київрадою. На її виконання сформують план заходів на найближчі два роки, де пропишуть обсяги і джерела фінансування.

Детальніше про Екологічну стратегію Києва 2030 можна дізнатися на офіційному сайті проєкту — ecostrategy.kiev.ua.