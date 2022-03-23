Экономика россии шатается, говорит Шольц. Но немедленно отказываться от газа и нефти из рф пока не планирует

Цитата

"Российская экономика шатается", - заявил он в ходе генеральных дебатов по проекту госбюджета ФРГ на будущий год, добавив, что "это только начало" и санкции будут ужесточаться.

Детали

При этом глава правительства ФРГ вновь отверг возможность прямого участия НАТО в войне с россией.

Напомнив о требованиях ввести над территорией Украины бесполетную зону или задействовать миротворческие силы альянса, Шольц заявил: "Как бы ни было трудно - мы не пойдем на это. НАТО не станет участницей войны".

Немецкий канцлер также вновь отверг немедленный отказ от газа и нефти из рф.

"Мы покончим с этой зависимостью, как это только будет возможно", - заявил он.

Однако внезапная остановка поставок, по словам главы немецкого правительства, означала бы рецессию в ФРГ и Европе, угрозу сотням тысяч рабочих мест и целым отраслям промышленности.

Шольц отметил, что уже сейчас в Германии ощущаются негативные последствия от санкций против россии, которые "тяжело бьют по многим гражданам", и при этом "далеко не только на автозаправках".

"Санкции не должны ударить по европейским государствам сильнее, чем по российскому руководству, это наш принцип", - подчеркнул германский канцлер. Он добавил, что никому не будет от этого пользы, если Германия намеренно поставит под угрозу свою экономическую мощь.

Позже канцлер обратился к украинскому президенту в соцсети Twitter, заверив, что Германия продолжит поддержку нашей страны.

"Президент Зеленский, Украина может рассчитывать на нашу помощь! Мы ввели санкции, которые работают. Многие из самых тяжелых последствий станут очевидными только в ближайшие недели. И мы постоянно ужесточаем санкции", - написал он.

Ранее

Как писал УНН, ранее Шольц сообщил, что европейские санкции в отношении россии должны быть не краткосрочной мерой, а иметь более длительный сценарий. Самым эффективным, по его мнению, будет запрет продажи россией углеводородов.