Економіка росії хитається, каже Шольц. Але негайно відмовлятися від газу та нафти з рф поки не планує

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 71887 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 86028 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 89832 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 94471 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 104358 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 156545 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 72486 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 154831 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 110691 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69717 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.9м/с
55%
Популярнi новини

Цього тижня: Зеленський анонсував зустрічі щодо безпекового контингенту

14 квітня, 18:41 • 4070 перегляди

Телескоп Вебба вперше зафіксував зірку, яка "ковтає" планету: несподіваний фінал

14 квітня, 18:47 • 6228 перегляди

Знищення об'єктів культурної спадщини: на Рівненщині розслідують будівельні роботи в історичній частині Острога

14 квітня, 21:28 • 4550 перегляди

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

22:56 • 10270 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

23:43 • 5762 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 71887 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 156545 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 178555 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 154831 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 265669 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 97933 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 100380 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 44823 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 48129 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 62674 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Економіка росії хитається, каже Шольц. Але негайно відмовлятися від газу та нафти з рф поки не планує

Київ • УНН

 • 114575 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц оцінив вплив санкцій на росію. При цьому він виключив негайне припинення імпорту російських нафти і газу, пише УНН з посиланням на DW.

Економіка росії хитається, каже Шольц. Але негайно відмовлятися від газу та нафти з рф поки не планує

Цитата

"Російська економіка хитається", - заявив він у ході генеральних дебатів за проектом держбюджету ФРН на наступний рік, додавши, що "це тільки початок" і санкції посилюватимуться.

Деталі

При цьому глава уряду ФРН знову відкинув можливість прямої участі НАТО у війні з росією.

Нагадавши про вимоги ввести над територією України безпольотну зону або задіяти миротворчі сили альянсу, Шольц заявив: "Хоч би як важко - ми не підемо на це. НАТО не стане учасницею війни".

Німецький канцлер також знову відкинув негайну відмову від газу та нафти з росії.

"Ми покінчимо із цією залежністю, як це тільки буде можливо", - заявив він.

Однак раптова зупинка поставок, за словами глави німецького уряду, означала б рецесію у ФРН та Європі, загрозу сотням тисяч робочих місць та цілим галузям промисловості.

Шольц зазначив, що вже зараз у Німеччині відчуваються негативні наслідки від санкцій проти росії, які "важко б'ють по багатьох громадянах", і при цьому "далеко не лише на автозаправках".

"Санкції не повинні вдарити по європейських державах сильніше, ніж по російському керівництву, це наш принцип", - наголосив німецький канцлер. Він додав, що нікому не буде користі, якщо Німеччина навмисно поставить під загрозу свою економічну міць.

Пізніше канцлер звернувся до українського президента у соцмережі Twitter, запевнивши, що Німеччина продовжить підтримку нашої країни.

"Президенте Зеленський, Україна може розраховувати на нашу допомогу! Ми запровадили санкції, які працюють. Багато найтяжчих наслідків стануть очевидними лише найближчими тижнями. І ми постійно посилюємо санкції", - написав він.

Раніше

Як писав УНН, раніше Шольц повідомив, що європейські санкції щодо росії мають бути не короткостроковим заходом, а мати більш тривалий сценарій. Найефективнішою, на його думку, буде заборона продажу росією вуглеводнів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$65.03
Bitcoin
$85,379.30
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,244.67
Ethereum
$1,639.35