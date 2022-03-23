Економіка росії хитається, каже Шольц. Але негайно відмовлятися від газу та нафти з рф поки не планує

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"Російська економіка хитається", - заявив він у ході генеральних дебатів за проектом держбюджету ФРН на наступний рік, додавши, що "це тільки початок" і санкції посилюватимуться.

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При цьому глава уряду ФРН знову відкинув можливість прямої участі НАТО у війні з росією.

Нагадавши про вимоги ввести над територією України безпольотну зону або задіяти миротворчі сили альянсу, Шольц заявив: "Хоч би як важко - ми не підемо на це. НАТО не стане учасницею війни".

Німецький канцлер також знову відкинув негайну відмову від газу та нафти з росії.

"Ми покінчимо із цією залежністю, як це тільки буде можливо", - заявив він.

Однак раптова зупинка поставок, за словами глави німецького уряду, означала б рецесію у ФРН та Європі, загрозу сотням тисяч робочих місць та цілим галузям промисловості.

Шольц зазначив, що вже зараз у Німеччині відчуваються негативні наслідки від санкцій проти росії, які "важко б'ють по багатьох громадянах", і при цьому "далеко не лише на автозаправках".

"Санкції не повинні вдарити по європейських державах сильніше, ніж по російському керівництву, це наш принцип", - наголосив німецький канцлер. Він додав, що нікому не буде користі, якщо Німеччина навмисно поставить під загрозу свою економічну міць.

Пізніше канцлер звернувся до українського президента у соцмережі Twitter, запевнивши, що Німеччина продовжить підтримку нашої країни.

"Президенте Зеленський, Україна може розраховувати на нашу допомогу! Ми запровадили санкції, які працюють. Багато найтяжчих наслідків стануть очевидними лише найближчими тижнями. І ми постійно посилюємо санкції", - написав він.

Раніше

Як писав УНН, раніше Шольц повідомив, що європейські санкції щодо росії мають бути не короткостроковим заходом, а мати більш тривалий сценарій. Найефективнішою, на його думку, буде заборона продажу росією вуглеводнів.