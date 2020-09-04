Экономика не выдержит, если страну закрыть еще на три недели на карантин - Шмыгаль

"Общество измучилось от карантинных мероприятий, от ограничительных мер. Люди привыкли к опасности этой болезни. Уже нет паники. Я говорю, что на втором этапе наступил другой враг - это равнодушие, когда люди уже отпустили и подумали - ну, что будет. Это тоже неправильная другая крайность. Но вы верно говорите, что и экономика также уже не имеет тех мощностей для того, чтобы мы на месяц, или даже на три недели закрывали страну в полный локдаун. Поэтому лучший сценарий - это адаптивный карантин, когда мы локально закрываем, и разрываем локальные цепочки заболеваемости", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что медицинская система сегодня готова гораздо лучше, и может принимать уже большее количество людей.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, при каком условии в Украине возможно введение тотального карантина.