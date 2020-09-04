Економіка не витримає, якщо країну закрити ще на три тижні на карантин - Шмигаль

“Суспільство змучилось від карантинних заходів, від обмежувальних заходів. Люди звикли до небезпеки цієї хвороби. Вже немає паніки. Я кажу, що на другому етапі наступив інший ворог – це байдужість, коли люди вже відпустили і подумали – ну, будь що буде. Це теж неправильна інша крайність. Але ви вірно кажете, що і економіка також уже не має тих потужностей для того, щоб ми на місяць, або навіть на три тижні закривали країну на повний локдаун. Тому найкращий сценарій – це адаптивний карантин, коли ми локально закриваємо, і розриваємо локальні ланцюжки захворюваності”, - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що медична система сьогодні готова набагато краще, і може приймати вже більшу кількість людей.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, за якої умови в Україні можливе введення тотального карантину.