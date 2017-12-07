Экономика не в состоянии обеспечить повышение зарплаты на 22% - нардеп

“Мы можем поднять зарплату и в сто раз, но хочется, чтобы украинец, который получил зарплату и пошел в магазин, смог там увидеть товар, а не высокую цену. Предложенное Президентом повышение минимальной зарплаты не внесено в Госбюджет-2018. Сейчас там заложено повышение заработной платы на 22%. Экономика такое повышение обеспечить не может. Если говорить о реальном повышении, то можно поднять на 3%, а номинально - сколько угодно”, — отметил В.Пинзенык.

Напомним, сегодня, 7 декабря 2017 года Верховная Рада Украины планирует рассмотреть проект государственного бюджета на 2018 год, который был внесен Кабинетом Министров 15 сентября.

Как сообщал УНН, Президент заявил, что в следующем году минимальная зарплата должна быть 4,1 тыс. грн.