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Економіка не в змозі забезпечити підвищення зарплати на 22% - нардеп

Економіка не в змозі забезпечити підвищення зарплати на 22% - нардеп

Київ • УНН

 • 14860 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Українська економіка не може забезпечити підвищення заробітної плати на 22%, закладене в проект Державного бюджету на 2018 рік. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України Віктор Пинзеник, передає кореспондент УНН.

"Ми можемо підняти зарплату і в сто раз, але хочеться, щоб українець, який отримав зарплату і пішов в магазин, зміг там побачити товар, а не високу ціну. Запропоноване Президентом підвищення мінімальної зарплати не внесено до Держбюджету-2018. Зараз там закладено підвищення заробітної плати на 22%. Економіка таке підвищення забезпечити не може. Якщо говорити про реальне підвищення, то можна підняти на 3%, а номінально - скільки завгодно", - зазначив В.Пинзеник.

Нагадаємо, сьогодні, 7 грудня 2017 року Верховна Рада України планує розглянути проект Державного бюджету на 2018 рік, який був внесений Кабінетом Міністрів 15 вересня.

Як повідомляв УНН, Президент заявив, що наступного року мінімальна зарплата повинна бути 4,1 тис. грн.

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