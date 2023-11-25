Экологический вред от войны не знает национальных границ и распространяет свое влияние на будущии поколения - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
  •  114898 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

Эксклюзив
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
  •  136169 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Эксклюзив
Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
  •  106240 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

Эксклюзив
Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
  •  105075 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

Эксклюзив
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
  •  167211 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Эксклюзив
Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней
23 ноября  •  139780 просмотра

Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды
23 ноября  •  126925 просмотра

Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды

Эксклюзив
Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников
23 ноября  •  138778 просмотра

Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников

Эксклюзив
Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов
22 ноября  •  170681 просмотра

Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов

Эксклюзив
Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко
22 ноября  •  166444 просмотра

Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко

Эксклюзив
Боевой робот "Лють" планируют запустить в мелкосерийное производство через месяц-два
21 ноября  •  245440 просмотра

Боевой робот "Лють" планируют запустить в мелкосерийное производство через месяц-два

Эксклюзив
рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена
23 ноября  •  23773 просмотра

рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена

Эксклюзив
Советник Президента оценил сумму репараций россии от уже совершенного в Украине
22 ноября  •  162073 просмотра

Советник Президента оценил сумму репараций россии от уже совершенного в Украине

Эксклюзив
Предприятие не может распоряжаться своим имуществом из-за промедления Фонда гарантирования вкладов
22 ноября  •  170626 просмотра

Предприятие не может распоряжаться своим имуществом из-за промедления Фонда гарантирования вкладов

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
23 ноября  •  23300 просмотра

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

публикации
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
Эксклюзив

  •  136169 просмотра
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
Эксклюзив

  •  167211 просмотра
Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

17 ноября  •  159781 просмотра
Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

17 ноября  •  154169 просмотра
Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

15 ноября  •  159696 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
ekologicheskii-vred-ot-voini-ne-znaet-natsionalnikh-granits-i-rasprostranyaet-svoe-vliyanie-na-budushchie-pokoleniya-ofis-genprokurora

Экологический вред от войны не знает национальных границ и распространяет свое влияние на будущии поколения - Офис Генпрокурора

Киев  •  УНН

25 ноябрь 2023, 03:00  •  19448 просмотра

Read in English

Заместитель Генерального прокурора Украины Виктория Литвинова во время форума в Болгарии отметила долгосрочный вред окружающей среде, вызванный вооруженными конфликтами, и выступила за экологическую безопасность как ключевую составляющую мира. Она подчеркнула необходимость ответственности за этот вред согласно международному праву.

Вред, нанесенный окружающей среде во время вооруженных конфликтов, ухудшает экосистемы и природные ресурсы на долгий период, даже после окончания войны. Об этом заявила  заместитель Генерального прокурора Виктория Литвинова Литвинова во время онлайн выступления на международном форуме в Болгарии, где говорили о Формуле мира. Слова чиновницы цитирует пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает УНН.

Вред, нанесенный окружающей среде во время вооруженных конфликтов, ухудшает экосистемы и природные ресурсы на долгий период, даже после окончания войны. Он не знает национальных границ и распространяет свое влияние на будущие поколения 

- подчеркнула Литвинова.

Детали

Заместитель Генпрокурора отметила, что на самом деле восстановление справедливости неотъемлемо связано с существенным аспектом Формулы мира, к реализации которой Болгария присоединилась как солидер. Это экологическая безопасность.

Помимо необходимой оценки ущерба и усилий по восстановлению, обеспечение экологической безопасности требует ответственности тех, кто виновен в нанесении ущерба окружающей среде вопреки международному праву.

В Офисе Генерального прокурора, среди прочего, этими вопросами занимается Специализированная экологическая прокуратура. Прокуроры этого подразделения сейчас работают совместно с международными экспертами из Консультативной группы по вопросам наиболее тяжких международных преступлений (ACA), Совета по вопросам климата (Climate Counsel) и других организаций.

Image

Дополнительно

Виктория Литвинова отметила, что на днях Офис Генерального прокурора представил мощный трехлетний рабочий план для содействия восстановлению справедливости в Украине. Предлагаемый план включает:

* обеспечение эффективных расследований на национальном уровне;

* создание стратегического партнерства с межправительственными и международными механизмами правосудия;

* обеспечение ответственности за преступление агрессии;

* обеспечение компенсации за причиненный ущерб.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Политика
Екологічна шкода від війни не знає національних кордонів і поширює свій вплив на майбутні покоління – Офіс Генпрокурора
Environmental damage from war knows no national borders and extends its impact to future generations - Prosecutor General's Office
Новости по теме

Экологический вред от войны не знает национальных границ и распространяет свое влияние на будущии поколения - Офис Генпрокурора

Заместитель Генерального прокурора Украины Виктория Литвинова во время форума в Болгарии отметила долгосрочный вред окружающей среде, вызванный вооруженными конфликтами, и выступила за экологическую безопасность как ключевую составляющую мира. Она подчеркнула необходимость ответственности за этот вред согласно международному праву.

Политика •   •  19448 просмотра
Экологический вред от войны не знает национальных границ и распространяет свое влияние на будущии поколения - Офис Генпрокурора

Воровали из библиотек редкие издания Пушкина: в Париже задержали трех выходцев из Грузии

Трое грузин были арестованы в Париже за кражу редких изданий Пушкина и подозреваются в причастности к группе, стоящей за многочисленными кражами произведений искусства по всей Европе.

Криминал и ЧП •   •  22118 просмотра
Воровали из библиотек редкие издания Пушкина: в Париже задержали трех выходцев из Грузии

Дания объявила о существенном увеличении военной помощи Украине до 2027 года: о какой сумме идет речь

Дания обязуется выделить более трех миллиардов евро на оборону Украины до 2027 года. При этом, датское правительство согласилось предоставить немедленную военную помощь в размере 300 миллионов евро уже в этом году.

Война •   •  28019 просмотра
Дания объявила о существенном увеличении военной помощи Украине до 2027 года: о какой сумме идет речь

В первые дни полномасштабной войны лукашенко пообещал Зеленскому, что белорусы не будут воевать с Украиной - Арахамия

В Офисе президента словам диктатора не поверили, однако во время многочисленных провокаций, когда заявляли, что белорусские солдаты переодеты в военную форму и все же участвуют в боевых действиях, информация не подтверждалась.

Политика •   •  23274 просмотра
В первые дни полномасштабной войны лукашенко пообещал Зеленскому, что белорусы не будут воевать с Украиной - Арахамия

Мороз, осадки и гололед: синоптики предупреждают про сложные погодные условия на 26-27 ноября

Сильный снег, дождь и метели со II уровнем опасности ожидаются во многих областях Украины 26-27 ноября. Непогода может вызвать перебои в работе энергетических и коммунальных служб.

Общество •   •  21241 просмотра
Мороз, осадки и гололед: синоптики предупреждают про сложные погодные условия на 26-27 ноября

Сбил патрульного и скрылся с места аварии: в Киеве задержали нетрезвого водителя

Предварительно нетрезвый водитель Ford сбил патрульного на столичном Харьковском шоссе и скрылся, но вскоре был задержан. Раненого полицейского госпитализировали.

Криминал и ЧП •   •  19272 просмотра
Сбил патрульного и скрылся с места аварии: в Киеве задержали нетрезвого водителя

В россии пенсионерку оштрафовали на 400 тысяч рублей за то, что она назвала Керченский мост "законной военной целью"

Российская пенсионерка была оштрафована на 400 тыс. рублей за то, что в социальных сетях назвала Керченский мост "законной военной целью". российские власти её обвинили в "оправдании терроризма".

Криминал и ЧП •   •  18679 просмотра
В россии пенсионерку оштрафовали на 400 тысяч рублей за то, что она назвала Керченский мост "законной военной целью"

В кулуарах ВР прошло подготовительное совещание по законопроекту о правах нацменьшинств

Украинский парламент планирует ускорить рассмотрение законопроекта о национальных меньшинствах, что является последним требованием для начала переговоров о членстве в ЕС. Об этом сообщил Давид Арахамия. Закон направлен на приведение законодательства Украины в соответствие со стандартами ЕС и укрепление межэтнического взаимопонимания между гражданами.

Политика •   •  23552 просмотра
В кулуарах ВР прошло подготовительное совещание по законопроекту о правах нацменьшинств

Более четырёх тысяч российских военнослужащих сбежали со службы после начала мобилизации – росСМИ

Более 4 тыс. российских военнослужащих были привлечены к уголовной ответственности за самовольное оставление части после отмобилизования, большинство из них получили условные сроки. Суды выносят решения со скоростью 100 решений в неделю.

Война •   •  26795 просмотра
Более четырёх тысяч российских военнослужащих сбежали со службы после начала мобилизации – росСМИ

Силы обороны усиливают революционными технологиями с Brave1 - Федоров

По словам вице-премьер-министра Михаила Федорова, Вооруженные силы Украины получают передовые технологии, такие как беспилотники и системы радиоэлектронной борьбы, разработанные при участии Brave1. Оборонный кластер Brave1 сотрудничает с инноваторами, и многие разработки уже эффективно поддерживают военные операции.

Технологии •   •  20252 просмотра
Силы обороны усиливают революционными технологиями с Brave1 - Федоров