Экологический вред от войны не знает национальных границ и распространяет свое влияние на будущии поколения - Офис Генпрокурора
Киев • УНН
Заместитель Генерального прокурора Украины Виктория Литвинова во время форума в Болгарии отметила долгосрочный вред окружающей среде, вызванный вооруженными конфликтами, и выступила за экологическую безопасность как ключевую составляющую мира. Она подчеркнула необходимость ответственности за этот вред согласно международному праву.
Вред, нанесенный окружающей среде во время вооруженных конфликтов, ухудшает экосистемы и природные ресурсы на долгий период, даже после окончания войны. Об этом заявила заместитель Генерального прокурора Виктория Литвинова Литвинова во время онлайн выступления на международном форуме в Болгарии, где говорили о Формуле мира. Слова чиновницы цитирует пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает УНН.
Вред, нанесенный окружающей среде во время вооруженных конфликтов, ухудшает экосистемы и природные ресурсы на долгий период, даже после окончания войны. Он не знает национальных границ и распространяет свое влияние на будущие поколения
Детали
Заместитель Генпрокурора отметила, что на самом деле восстановление справедливости неотъемлемо связано с существенным аспектом Формулы мира, к реализации которой Болгария присоединилась как солидер. Это экологическая безопасность.
Помимо необходимой оценки ущерба и усилий по восстановлению, обеспечение экологической безопасности требует ответственности тех, кто виновен в нанесении ущерба окружающей среде вопреки международному праву.
В Офисе Генерального прокурора, среди прочего, этими вопросами занимается Специализированная экологическая прокуратура. Прокуроры этого подразделения сейчас работают совместно с международными экспертами из Консультативной группы по вопросам наиболее тяжких международных преступлений (ACA), Совета по вопросам климата (Climate Counsel) и других организаций.
Дополнительно
Виктория Литвинова отметила, что на днях Офис Генерального прокурора представил мощный трехлетний рабочий план для содействия восстановлению справедливости в Украине. Предлагаемый план включает:
* обеспечение эффективных расследований на национальном уровне;
* создание стратегического партнерства с межправительственными и международными механизмами правосудия;
* обеспечение ответственности за преступление агрессии;
* обеспечение компенсации за причиненный ущерб.
Экологический вред от войны не знает национальных границ и распространяет свое влияние на будущии поколения - Офис Генпрокурора
Заместитель Генерального прокурора Украины Виктория Литвинова во время форума в Болгарии отметила долгосрочный вред окружающей среде, вызванный вооруженными конфликтами, и выступила за экологическую безопасность как ключевую составляющую мира. Она подчеркнула необходимость ответственности за этот вред согласно международному праву.
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