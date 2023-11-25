Экологический вред от войны не знает национальных границ и распространяет свое влияние на будущии поколения - Офис Генпрокурора

Вред, нанесенный окружающей среде во время вооруженных конфликтов, ухудшает экосистемы и природные ресурсы на долгий период, даже после окончания войны. Об этом заявила заместитель Генерального прокурора Виктория Литвинова Литвинова во время онлайн выступления на международном форуме в Болгарии, где говорили о Формуле мира. Слова чиновницы цитирует пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает УНН.

Вред, нанесенный окружающей среде во время вооруженных конфликтов, ухудшает экосистемы и природные ресурсы на долгий период, даже после окончания войны. Он не знает национальных границ и распространяет свое влияние на будущие поколения - подчеркнула Литвинова.

Детали

Заместитель Генпрокурора отметила, что на самом деле восстановление справедливости неотъемлемо связано с существенным аспектом Формулы мира, к реализации которой Болгария присоединилась как солидер. Это экологическая безопасность.

Помимо необходимой оценки ущерба и усилий по восстановлению, обеспечение экологической безопасности требует ответственности тех, кто виновен в нанесении ущерба окружающей среде вопреки международному праву.

В Офисе Генерального прокурора, среди прочего, этими вопросами занимается Специализированная экологическая прокуратура. Прокуроры этого подразделения сейчас работают совместно с международными экспертами из Консультативной группы по вопросам наиболее тяжких международных преступлений (ACA), Совета по вопросам климата (Climate Counsel) и других организаций.

Дополнительно

Виктория Литвинова отметила, что на днях Офис Генерального прокурора представил мощный трехлетний рабочий план для содействия восстановлению справедливости в Украине. Предлагаемый план включает:

* обеспечение эффективных расследований на национальном уровне;

* создание стратегического партнерства с межправительственными и международными механизмами правосудия;

* обеспечение ответственности за преступление агрессии;

* обеспечение компенсации за причиненный ущерб.