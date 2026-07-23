EA Sports представило релиз новой серии EA Sports FC 27 — новые механики, возвращение Теда Лассо и Алекса Хантера

Компания Electronic Arts показала релиз новой серии EA Sports FC 27, где были представлены новые механики игры, новые режимы, а также впервые за несколько лет анонсировано возвращение футбольного клуба "Ричмонд" вместе с женской командой во главе с легендарным Теддом Лассо и возвращение Алекса Хантера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт EA.

Новый режим THE GROUNDS

Как указывают разработчики, новый режим позволит исследовать футбольную площадку, где уличный футбол сочетается с профессиональным.

"Исследуйте социальную футбольную площадку, где уличный футбол сочетается с профессиональным. От игр Kickabout и матчей 1 на 1 до объединения с друзьями в Клубах — общайтесь с известными футбольными наставниками и совершенствуйте свои навыки, чтобы проявить себя на поле и за его пределами. Режим The Grounds, включая Клубы, доступен только в версиях для PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК и Nintendo Switch 2", - заявили разработчики.

Новые игровые возможности

Разработчики уверяют, что геймеры получат более улучшенное понимание игры в пространстве.

"Партнеры по команде лучше распознают пространство и замысел паса, используя забеги с наложением и под игрока как автоматически, так и по требованию", - отмечают разработчики.

Также, по их словам, меняется система дриблинга при потере равновесия. Так, игра "вознаграждает ловких дриблеров, позволяя им сохранять импульс во время контакта, реагировать на физические вызовы с помощью контролируемого дисбаланса и вознаграждая мастерское владение мячом в ситуациях "один на один".

Были переработаны и угловые удары, которые предоставят возможность в реальном времени контролировать выбор защитной позиции и тактику атаки, обеспечивая большую свободу передвижения для точных прорывов в штрафную площадку, а также улучшенную симуляцию борьбы двух игроков головой для более конкурентных воздушных дуэлей.

Режим карьеры

Сообщается, что в режиме карьеры геймеры получат обновленный трансферный рынок, где будет указана реальная стоимость каждого игрока.

"Освойте новые тактики ведения переговоров, в частности по результативности и выкупу, поскольку динамические показатели OVR отражают форму игроков, их моральный дух и физическую подготовку в каждом клубе", - добавляют разработчики.

Возвращение ФК "Ричмонд" и истории Алекса Хантера

Из релиза игры видно, что в новую серию вернутся футбольный клуб "Ричмонд" и история Алекса Хантера.

"Ричмонд" - команда из сериала "Тед Лассо", 4 сезон которого планируется выйти в августе этого года. Впервые команда во главе с Тедом Лассо, а также игроками, в частности, Джимми Тартом, Дани Рохасом, Сэмом Обиcаньей, Роем Кентом, Айзеком Макаду, Тьерри Зорро и другими появились в сериях FIFA 23.

Тед Лассо в FIFA 23

Игроки имели возможность не только играть за клуб, но и пользоваться карточками Теда Лассо и "Бороды" - помощника Теда Лассо Уиллиса Берда. В симуляторе FC 24 команду убрали.

Кроме того, в новой части будет представлена женская команда "Ричмонда", которую, по сюжету 4-го сезона, будет тренировать Тед Лассо после возвращения в команду.

Тед Лассо (Джейсон Судейкис), Уиллис Берд -"Борода" (Брендан Хант), Нейтан Шелли (Ник Мохаммед)

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Также впервые за 7 лет возвращается Алекс Хантер - вымышленный английский футболист и главный герой культового сюжетного режима "История" (The Journey) в футбольных симуляторах FIFA 17, FIFA 18 и FIFA 19.

Новые игроки

В режим Ultimate Team будут добавлены новые карточки игроков, которые оставили значительный след в истории именно игры, а не мирового футбола.

В частности, появятся карточки Адебайо Акинфенвы, Маруана Феллайни, Лоика Реми, Эльеро Элиа и Джованни дос Сантоса.

Выход игры, предзаказ, системные требования

EA SPORTS FC™ 27 выйдет во всем мире 25 сентября 2026 года в трех изданиях, в зависимости от вашего стиля игры.

Выбирайте среди версий Ultimate Plus, Ultimate или стандартной версии. Каждая версия содержит полную версию EA SPORTS FC 27, при этом версии Ultimate Plus и Ultimate также дают вам возможность начать игру на 7 дней раньше и получить дополнительный игровой контент.

Издание Ultimate Plus выйдет на 7 дней раньше, и геймеры смогут получить до 10 000 FC Points.

Рекомендуемые системные требования:

ОС - Windows 10/11 (64-битная версия с последним обновлением);

процессор - AMD Ryzen 7 2700X или Intel Core i7 6700;

оперативная память - 12 ГБ (двухканальная);

видеокарта - AMD RX 5600 XT или Nvidia GTX 1660.

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