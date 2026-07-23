EA Sports представило релиз новой серии EA Sports FC 27 — новые механики, возвращение Теда Лассо и Алекса Хантера
Киев • УНН
Electronic Arts представила EA Sports FC 27 с новыми механиками, режимом The Grounds и обновлённым трансферным рынком. В игре возвращаются футбольный клуб «Ричмонд» из сериала «Тед Лассо» и главный герой «Истории» Алекс Хантер.
Компания Electronic Arts показала релиз новой серии EA Sports FC 27, где были представлены новые механики игры, новые режимы, а также впервые за несколько лет анонсировано возвращение футбольного клуба "Ричмонд" вместе с женской командой во главе с легендарным Теддом Лассо и возвращение Алекса Хантера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт EA.
Новый режим THE GROUNDS
Как указывают разработчики, новый режим позволит исследовать футбольную площадку, где уличный футбол сочетается с профессиональным.
"Исследуйте социальную футбольную площадку, где уличный футбол сочетается с профессиональным. От игр Kickabout и матчей 1 на 1 до объединения с друзьями в Клубах — общайтесь с известными футбольными наставниками и совершенствуйте свои навыки, чтобы проявить себя на поле и за его пределами. Режим The Grounds, включая Клубы, доступен только в версиях для PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК и Nintendo Switch 2", - заявили разработчики.
Новые игровые возможности
Разработчики уверяют, что геймеры получат более улучшенное понимание игры в пространстве.
"Партнеры по команде лучше распознают пространство и замысел паса, используя забеги с наложением и под игрока как автоматически, так и по требованию", - отмечают разработчики.
Также, по их словам, меняется система дриблинга при потере равновесия. Так, игра "вознаграждает ловких дриблеров, позволяя им сохранять импульс во время контакта, реагировать на физические вызовы с помощью контролируемого дисбаланса и вознаграждая мастерское владение мячом в ситуациях "один на один".
Были переработаны и угловые удары, которые предоставят возможность в реальном времени контролировать выбор защитной позиции и тактику атаки, обеспечивая большую свободу передвижения для точных прорывов в штрафную площадку, а также улучшенную симуляцию борьбы двух игроков головой для более конкурентных воздушных дуэлей.
Режим карьеры
Сообщается, что в режиме карьеры геймеры получат обновленный трансферный рынок, где будет указана реальная стоимость каждого игрока.
"Освойте новые тактики ведения переговоров, в частности по результативности и выкупу, поскольку динамические показатели OVR отражают форму игроков, их моральный дух и физическую подготовку в каждом клубе", - добавляют разработчики.
Возвращение ФК "Ричмонд" и истории Алекса Хантера
Из релиза игры видно, что в новую серию вернутся футбольный клуб "Ричмонд" и история Алекса Хантера.
"Ричмонд" - команда из сериала "Тед Лассо", 4 сезон которого планируется выйти в августе этого года. Впервые команда во главе с Тедом Лассо, а также игроками, в частности, Джимми Тартом, Дани Рохасом, Сэмом Обиcаньей, Роем Кентом, Айзеком Макаду, Тьерри Зорро и другими появились в сериях FIFA 23.
Тед Лассо в FIFA 23
Игроки имели возможность не только играть за клуб, но и пользоваться карточками Теда Лассо и "Бороды" - помощника Теда Лассо Уиллиса Берда. В симуляторе FC 24 команду убрали.
Кроме того, в новой части будет представлена женская команда "Ричмонда", которую, по сюжету 4-го сезона, будет тренировать Тед Лассо после возвращения в команду.
Тед Лассо (Джейсон Судейкис), Уиллис Берд -"Борода" (Брендан Хант), Нейтан Шелли (Ник Мохаммед)
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Также впервые за 7 лет возвращается Алекс Хантер - вымышленный английский футболист и главный герой культового сюжетного режима "История" (The Journey) в футбольных симуляторах FIFA 17, FIFA 18 и FIFA 19.
Новые игроки
В режим Ultimate Team будут добавлены новые карточки игроков, которые оставили значительный след в истории именно игры, а не мирового футбола.
В частности, появятся карточки Адебайо Акинфенвы, Маруана Феллайни, Лоика Реми, Эльеро Элиа и Джованни дос Сантоса.
Выход игры, предзаказ, системные требования
EA SPORTS FC™ 27 выйдет во всем мире 25 сентября 2026 года в трех изданиях, в зависимости от вашего стиля игры.
Выбирайте среди версий Ultimate Plus, Ultimate или стандартной версии. Каждая версия содержит полную версию EA SPORTS FC 27, при этом версии Ultimate Plus и Ultimate также дают вам возможность начать игру на 7 дней раньше и получить дополнительный игровой контент.
Издание Ultimate Plus выйдет на 7 дней раньше, и геймеры смогут получить до 10 000 FC Points.
Рекомендуемые системные требования:
- ОС - Windows 10/11 (64-битная версия с последним обновлением);
- процессор - AMD Ryzen 7 2700X или Intel Core i7 6700;
- оперативная память - 12 ГБ (двухканальная);
- видеокарта - AMD RX 5600 XT или Nvidia GTX 1660.
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