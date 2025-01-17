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Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

Киев  •  УНН

 • 37996 просмотра

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Подборка пяти популярных сериалов разных жанров для просмотра всей семьей. От спортивной комедии «Тед Лассо» до магической драмы «Добрая ведьма» - каждый найдет что-то для себя.

Неожиданные повороты судьбы, колдовство и магия, добрые дела которые меняют жизнь - все это для ценителей уютного, семейного кино. УНН предлагает подборку невероятных сериалов, которые можно посмотреть в эти выходные всей семьей.

Тед Лассо (Ted Lasso) 2020 - по сюжету фильма целеустремленная британская бизнес-леди Ребекка Велтон во время развода со своим мужем получает права на профессиональный футбольный клуб и первое, что она делает увольняет с работы тренера-женоненавистника, взявшись искать ему замену. Велтон делает странный выбор в пользу, никому не известного тренера команды по американскому футболу из колледжа канзасского города Вичита Теда Лассо, чем шокирует игроков, болельщиков и прессу. Перебравшись в Лондон, мужчина, не осознающий разницу между американским и обычным футболом, приступает к работе.

Жанр: Сериал, Драма, Комедия, Спортивный

Страна: Великобритания, США

Режиссер: Том Маршалл, Деклан Лауни, Эллиот Гегарти

Актеры: Джейсон Судейкис, Ханна Веддингем, Джереми Свифт, Фил Данстер, Бретт Голдштейн, Брендан Гант, Ник Мохаммед, Джуно Темпл, Стивен Манас

Добрая ведьма (Good Witch) 2015-2021 - в сериале рассказывается о жизни загадочной Кэсси Найтингейл, владелицы волшебной лавки "Колокол, книга и свеча" в маленьком городке Миддлтон. Кэсси обладает особыми способностями - она умеет предсказывать события и помогать людям благодаря своей интуиции и магии. Вместе со своей дочерью Грейс, которая также имеет подобные способности, они поддерживают жителей городка, помогая им преодолевать трудности. Одновременно, в город приезжает новый сосед - доктор Сэм Радфорд с сыном Ником, и их жизнь кардинально меняется благодаря знакомству с Кэсси.

Жанр: Сериал, Драма, Комедия, Фэнтези

Страна: Канада, США

Режиссер: Крейг Прайс, Лори Линд, Стефан Скайни

Актеры: Кэтрин Белл, Кэтрин Дишер, Джеймс Дентон, Кайли Эванс, Сара Павер, Бейли Мэдисон, Риз Мэттью Бонд, Питер МакНилл, Марк Бендавид, Пол Миллер

Вызывайте акушерку (Call the Midwife) 2012 - молодая медсестра, по имени Дженни Ли приходит в монастырь Ноннатоса, где она должна взять на себя обязанности акушерки. У нее погибает парень, с которым она находилась в отношениях почти год. Монастырь, в который она приехала, расположен в лондонском районе Поллар. Он считается одним из самых неблагополучных мест в британской столице в 50-е годы. Принимая до восьмидесяти родов в месяц, главная героиня разделяет с молодыми мамами радость от причастности к появлению новой жизни, тем самым найдя свое призвание.

Жанр: Сериал, Драма, Исторический

Страна: Великобритания

Режиссер: Сид Макартни, Дэвид О'Нилл, Джульетт Мэй

Актеры: Джессика Рейн, Ванесса Редгрейв, Лора Мейн, Дженни Эгаттер, Стивен МакГанн, Джуди Парфитт, Клифф Паризи, Хелен Джордж, Линда Бассетт

Шиттс Крик (Schitt's Creek) 2015-2020 - сериал рассказывает о семействе Роузов, которому пришлось столкнуться с большими неприятностями. Джонни Роуз - глава семейства и по совместительству миллиардер, которому удалось сделать состояние на сети видеосалонов. Мойра - его жена, которая является довольно известной актрисой мыльных опер. Также членами этого семейства являются двое детей - хипстер Дэвид и светская львица Алексис. Практически всю свою жизнь это семейство жило в достатке и не привыкло в чем-либо отказывать себе. Никто из них даже подумать не мог о том, что однажды их жизнь изменится самым радикальным образом. Однажды бизнес Джонни терпит крах, после чего семья была вынуждена переехать в небольшую сельскую общину Шиттс Крик, которую они купили несколько лет назад ради развлечения.

Жанр: Сериал, Комедия

Страна: Канада, США

Режиссер: Пол Фокс, Джерри Чиккоритти, Джордан Каннинг

Актеры: Юджин Леви, Кэтрин О'Хара, Дэн Леви, Энни Мерфи, Эмили Хэмпшир, Крис Эллиотт, Дженнифер Робертсон, Сара Леви, Карен Робинсон, Дастин Миллиган

Парки и зоны отдыха (Parks and Recreation) 2009-2015 - сотрудница Департамента парков и зон отдыха Лесли Ноуп однажды осознает, что не приносит никакой пользы обществу, поэтому решает изменить город к лучшему. Но ее усилиям часто мешает собственная некомпетентность, бюрократия, эгоистичные соседи и фирмы-застройщики. Помогают Лесли в ее стремлениях, а иногда и становятся на пути, скептически настроенный начальник Рон, предприимчивый коллега Том и государственный аудитор Бен. Лесли также тесно сотрудничает с местной медсестрой, которая становится новым директором по связям с общественностью городского департамента здравоохранения - и ее лучшей подругой.

Жанр: Сериал, Комедия

Страна: США

Режиссеры: Дин Холланд, Майкл Шур, Кен Уиттингем

Актеры: Эми Полер, Обри Плаза, Ник Офферман, Джим О'Гейр, Азиз Ансари, Ретта, Крис Пратт, Рашида Джонс, Адам Скотт, Роб Лоу, Джей Джексон, Пол Шнайдер

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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