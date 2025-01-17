П’ять затишних, сімейних серіалів: що подивитися зимовими вихідними

Несподівані повороти долі, чаклунство і магія, добрі справи які змінюють життя - все це для поціновувачів затишного, сімейного кіно. УНН пропонує підбірку неймовірних серіалів, які можна подивитися цими вихідними всією родиною.

Тед Лассо (Ted Lasso) 2020 - за сюжетом фільму цілеспрямована британська бізнеследі Ребекка Велтон під час розлучення зі своїм чоловіком отримує права на професійний футбольний клуб і перше, що вона робить звільняє з роботи тренера-жінконенависника, взявшись шукати йому заміну. Велтон робить дивний вибір на користь, нікому не відомого тренера команди з американського футболу з коледжу канзаського міста Вічита Теда Лассо, чим шокує гравців, уболівальників і пресу. Перебравшись до Лондона, чоловік, який не усвідомлює різницю між американським і звичайним футболом, береться до роботи.

Жанр: Серіал, Драма, Комедія, Спортивний

Країна: Велика Британія, США

Режисер: Том Маршалл, Деклан Лауні, Елліот Гегарті

Актори: Джейсон Судейкіс, Ханна Веддінгем, Джеремі Свіфт, Філ Данстер, Бретт Голдштейн, Брендан Гант, Нік Мохаммед, Джуно Темпл, Стівен Манас

Добра відьма (Good Witch) 2015–2021 – у серіалі розповідається про життя загадкової Кессі Найтінгейл, власниці чарівної крамниці "Дзвін, книга і свічка" в маленькому містечку Міддлтон. Кессі володіє особливими здібностями — вона вміє передбачати події та допомагати людям завдяки своїй інтуїції та магії. Разом зі своєю донькою Грейс, яка також має подібні здібності, вони підтримують мешканців містечка, допомагаючи їм долати труднощі. Одночасно, у місто приїжджає новий сусід — доктор Сем Радфорд із сином Ніком, і їхнє життя кардинально змінюється завдяки знайомству з Кессі.

Жанр: Серіал, Драма, Комедія, Фентезі

Країна: Канада, США

Режисер: Крейг Прайс, Лорі Лінд, Стефан Скайні

Актори: Кетрін Белл, Кетрін Дішер, Джеймс Дентон, Кайлі Еванс, Сара Павер, Бейлі Медісон, Різ Меттью Бонд, Пітер МакНілл, Марк Бендавід, Пол Міллер

Викликайте акушерку (Call the Midwife) 2012 - молода медсестра, на ім'я Дженні Лі приходить до монастиря Ноннатоса, де вона має взяти на себе обов'язки акушерки. У неї гине хлопець, з яким вона перебувала у стосунках майже рік. Монастир, до якого вона приїхала, розташований у лондонському районі Поллар. Він вважається одним із найбільш неблагополучних місць у британській столиці у 50-ті роки. Приймаючи до вісімдесяти пологів за місяць, головна героїня поділяє з молодими мамами радість від причетності до появи нового життя, тим самим знайшовши своє покликання.

Жанр: Серіал, Драма, Історичний

Країна: Велика Британія

Режисер: Сід Макартні, Девід О'Нілл, Джульєт Мей

Актори: Джессіка Рейн, Ванесса Редгрейв, Лора Мейн, Дженні Егаттер, Стівен МакГанн, Джуді Парфітт, Кліфф Парізі, Гелен Джордж, Лінда Бассетт

Шіттс Крік (Schitt's Creek) 2015–2020 - серіал розповідає про сімейство Роузів, якому довелося зіткнутися з великими неприємностями. Джонні Роуз - глава сімейства і за сумісництвом мільярдер, якому вдалося зробити статок на мережі відеосалонів. Моїр - його дружина, яка є досить відомою актрисою мильних опер. Також членами цього сімейства є двоє дітей - хіпстер Девід і світська левиця Алексіс. Практично все своє життя це сімейство жило в достатку і не звикло в чому-небудь відмовляти собі. Ніхто з них навіть подумати не міг про те, що одного разу їх життя зміниться найрадикальнішим чином. Одного разу бізнес Джонні зазнає краху, після чого сім'я була змушена переїхати в невелику сільську громаду Шіттс Крик, яку вони купили кілька років тому заради розваги.

Жанр: Серіал, Комедія

Країна: Канада, США

Режисер: Пол Фокс, Джеррі Чіккорітті, Джордан Каннінг

Актори: Юджин Леві, Кетрін О'Гара, Ден Леві, Енні Мерфі, Емілі Гемпшир, Кріс Елліотт, Дженніфер Робертсон, Сара Леві, Карен Робінсон, Дастін Мілліган

Парки та зони відпочинку (Parks and Recreation) 2009–2015 - співробітниця Департаменту парків та зон відпочинку Леслі Ноуп одного разу усвідомлює, що не приносить жодної користі суспільству, тому вирішує змінити місто на краще. Але її зусиллям часто заважає власна некомпетентність, бюрократія, егоїстичні сусіди та фірми-забудовники. Допомагають Леслі в її прагненнях, а іноді й стають на шляху, скептично налаштований начальник Рон, заповзятливий колега Том та державний аудитор Бен. Леслі також тісно співпрацює з місцевою медсестрою, яка стає новим директором зв'язків із громадськістю міського департаменту охорони здоров'я — та її найкращою подругою.

Жанр: Серіал, Комедія

Країна: США

Режисери: Дін Голланд, Майкл Шур, Кен Віттінгем

Актори: Емі Полер, Обрі Плаза, Нік Офферман, Джим О'Гейр, Азіз Ансарі, Ретта, Кріс Пратт, Рашида Джонс, Адам Скотт, Роб Лоу, Джей Джексон, Пол Шнайдер