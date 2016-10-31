Е-декларирование станет эффективным тогда, когда будет проверено происхождение состояния чиновников - О.Айвазовская
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Координатор гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская отметила, что электронное декларирование доходов чиновников станет эффективным только после того, когда происхождение состояния будет проверено. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Е-декларирование станет достижением в вопросе прозрачности политических финансов и самоуправления парламентариев тогда, когда происхождение состояния будет проверено, а закон без исключений будет применяться в отношении всех граждан Украины", - написала О.Айвазовская.
Как сообщал УНН, 30 октября в 24:00 завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.
По данным официального сайта Единого государственного реестра деклараций по состоянию на 24:00 30 октября в реестре числятся 118 тыс. 173 документов.
Напомним, что субъект декларирования должен был задекларировать: ценное движимое имущество, стоимость которого превышает 100 минимальных заработных плат, установленных на 1 января отчетного года.