Е-декларирование станет эффективным тогда, когда будет проверено происхождение состояния чиновников - О.Айвазовская

"Е-декларирование станет достижением в вопросе прозрачности политических финансов и самоуправления парламентариев тогда, когда происхождение состояния будет проверено, а закон без исключений будет применяться в отношении всех граждан Украины", - написала О.Айвазовская.

Как сообщал УНН, 30 октября в 24:00 завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

По данным официального сайта Единого государственного реестра деклараций по состоянию на 24:00 30 октября в реестре числятся 118 тыс. 173 документов.

Напомним, что субъект декларирования должен был задекларировать: ценное движимое имущество, стоимость которого превышает 100 минимальных заработных плат, установленных на 1 января отчетного года.