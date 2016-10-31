Е-декларування стане ефективним тоді, коли буде перевірено походження статків чиновників - О.Айвазовська
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Координатор громадянської мережі “ОПОРА” Ольга Айвазовська зазначила, що електронне декларування доходів чиновників стане ефективним лише після того, коли походження статків буде перевірено. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Е-декларування стане досягненням в питанні прозорості політичних фінансів та самоврядності парламентарів тоді, коли походження статків буде перевірено, а закон без винятків застосовуватиметься щодо всіх громадян України”, — написала О.Айвазовська.
Як повідомляв УНН, 30 жовтня о 24:00 завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.
За даними офіційного сайту Єдиного державного реєстру декларацій станом на 24.00 30 жовтня у реєстрі значаться 118 тис. 173 документи.
Нагадаємо, що суб’єкт декларування повинен був задекларувати: цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.