Э.Апакан отчитался в Минске о расследовании подрыва авто миссии ОБСЕ

"На заседании Трехсторонней контактной группы заслушали предварительную информацию главы СММ ОБСЕ Эртугрула Апакана о ходе расследования трагического инцидента, произошедшего с патрулем СММ ОБСЕ 23 апреля 2017 в Луганской области. Договорились продолжить работу подгруппы по безопасности в ближайшее время", - сообщила Д.Олифер.

Напомним, накануне все патрули миссии ОБСЕ были отозваны из Донбасса.

Также напомним, 23 апреля утром погиб член СММ ОБСЕ во время патрулирования вблизи неподконтрольного правительству населенного пункта Пришиб в Луганской области. Один из бронеавтомобилей подорвался, вероятно, на мине, в результате чего погиб парамедик из Соединенных Штатов, который работал с СММ ОБСЕ. Еще двое членов патруля - из Германии и Чехии - отправились в больницу для медицинского обследования.

Однако 25 апреля патрули ОБСЕ возобновили работу на Донбассе.