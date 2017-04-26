Э.Апакан отчитался в Минске о расследовании подрыва авто миссии ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске председатель СММ ОБСЕ Эртугрул Апакан отчитался о ходе расследования подрыва авто миссии, произошло 23 апреля. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на своей странице в Facеbook, передает УНН.
"На заседании Трехсторонней контактной группы заслушали предварительную информацию главы СММ ОБСЕ Эртугрула Апакана о ходе расследования трагического инцидента, произошедшего с патрулем СММ ОБСЕ 23 апреля 2017 в Луганской области. Договорились продолжить работу подгруппы по безопасности в ближайшее время", - сообщила Д.Олифер.
Напомним, накануне все патрули миссии ОБСЕ были отозваны из Донбасса.
Также напомним, 23 апреля утром погиб член СММ ОБСЕ во время патрулирования вблизи неподконтрольного правительству населенного пункта Пришиб в Луганской области. Один из бронеавтомобилей подорвался, вероятно, на мине, в результате чего погиб парамедик из Соединенных Штатов, который работал с СММ ОБСЕ. Еще двое членов патруля - из Германии и Чехии - отправились в больницу для медицинского обследования.
Однако 25 апреля патрули ОБСЕ возобновили работу на Донбассе.