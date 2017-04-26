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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Э.Апакан отчитался в Минске о расследовании подрыва авто миссии ОБСЕ

Киев • УНН

 • 11539 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске председатель СММ ОБСЕ Эртугрул Апакан отчитался о ходе расследования подрыва авто миссии, произошло 23 апреля. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на своей странице в Facеbook, передает УНН.

Э.Апакан отчитался в Минске о расследовании подрыва авто миссии ОБСЕ

"На заседании Трехсторонней контактной группы заслушали предварительную информацию главы СММ ОБСЕ Эртугрула Апакана о ходе расследования трагического инцидента, произошедшего с патрулем СММ ОБСЕ 23 апреля 2017 в Луганской области. Договорились продолжить работу подгруппы по безопасности в ближайшее время", - сообщила Д.Олифер.

Напомним, накануне все патрули миссии ОБСЕ были отозваны из Донбасса.

Также напомним, 23 апреля утром погиб член СММ ОБСЕ во время патрулирования вблизи неподконтрольного правительству населенного пункта Пришиб в Луганской области. Один из бронеавтомобилей подорвался, вероятно, на мине, в результате чего погиб парамедик из Соединенных Штатов, который работал с СММ ОБСЕ. Еще двое членов патруля - из Германии и Чехии - отправились в больницу для медицинского обследования.

Однако 25 апреля патрули ОБСЕ возобновили работу на Донбассе.

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