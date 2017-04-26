Е.Апакан прозвітував у Мінську про розслідування підриву авто місії ОБСЄ

“На засіданні Тристоронньої контактної групи заслухали попередню інформацію глави СММ ОБСЄ Ертурула Апакана про хід розслідування трагічного інциденту, що стався з патрулем СММ ОБСЄ 23 квітня 2017 року у Луганській області. Домовилися продовжити роботу підгрупи з безпеки найближчим часом”, — повідомила Д.Оліфер.

Нагадаємо, напередодні всі патрулі місії ОБСЄ були відкликані з Донбасу.

Також нагадаємо, 23 квітня вранці загинув член СММ ОБСЄ під час патрулювання поблизу непідконтрольного уряду населеного пункту Пришиб у Луганській області. Один з бронеавтомобілів підірвався, ймовірно, на міні, в результаті чого загинув парамедик зі Сполучених Штатів, що працював з СММ ОБСЄ. Ще двоє членів патруля — з Німеччини та Чехії — відправилися в лікарню для медичного обстеження.

Однак 25 квітня патрулі ОБСЄ відновили роботу на Донбасі.